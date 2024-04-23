Удалить жир из одежды и других поверхностей не так уж сложно, если вы знаете об этих эффективных способах.

Иногда жир оставляет свои пятна в самых неожиданных местах, и чтобы его удалить мы прилагаем очень много усилий и времени. Однако, сессирующие эффективные способы по удалению жира, которые помогут вам справиться быстро. Мы расскажем о них.

Как вывести жир с одежды: детская присыпка

Если вы задаетесь вопросом, как отстирать жирные пятна из одежды, детская присыпка пригодится вам. Жарение пищи может быть опасным делом, особенно для вашей одежды. Если на вашу одежду попали брызги жира, попытайтесь протереть пятно детской присыпкой. Убедитесь, что вы хорошо втерли ее, а затем удалите и смахните излишки пудры. Повторяйте, пока следует не исчезнет.

Как удалить жир с плиты: пищевая сода

Удалить жирные пятна с плиты или задней панели так же просто, как залезть в амбар. Сначала смочите их небольшим количеством воды и посыпьте небольшим количеством пищевой соды. Затем сотрите их влажной губкой или полотенцем. Еще одна подсказка: добавление пищевой соды в жидкость для мытья посуды расщепляет жир на грязной посуде. Пока вы это делаете, узнайте, как удалить масло из одежды.

Как удалить жир со столового белья: мел

Натрите мелом жирные пятна на одежде или столовом белье и дайте ему впитать масло, прежде чем смывать его. Если пятно не осталось, еще раз натрите его мелом перед стиркой. Также избавьтесь от колец вокруг воротника; перед стиркой тщательно отметьте пятна мелом. Мел впитает жиры, удерживающие грязь.

Как удалить жир с чугунной сковороды: газировка

Еда имеет отличный вкус, когда ее готовят в чугуне, но чистить тяжелые кастрюли и сковородки с липкой грязью внутри совсем не весело. Вы можете значительно облегчить очистку, насыпав в сковороду немного газировки, пока она еще теплая. Газированная сода не даст беспорядку прилипнуть.

Как удалить жир с пола гаража: кошачий туалет

Да, ваша кошка может знать ключевую технику, как вывести жирные пятна. Хотите избавиться от масляного пятна на полу гаража, оставшегося после вашего автомобиля? Сначала промокните газетой любое влажное масло или жир, пока пол не высохнет. Далее нанесите на пятно большое количество кошачьего туалета (вы можете воспользоваться веником, чтобы убедиться, что пятно полностью покрыто). Дайте ему постоять в течение 24 часов, затем подметайте или пропылососьте, чтобы получить чистый, обезжиренный пол.

Как удалить жир с ковра: кукурузный крахмал

Даже самый тщательный повар не может избежать случайных жирных пятен. Посыпьте кукурузным крахмалом мягкую ткань и осторожно потрите жирное пятно, пока оно не исчезнет. Кукурузный крахмал также отлично подходит для семейной комнаты: посыпьте жирные пятна ковра кукурузным крахмалом и оставьте на несколько часов. Пылесосьте, и пятно должно исчезнуть.

Как вывести жир с подъездной дороги: газета

Этот трюк прекрасно подходит для больших жирных пятен, таких как находящиеся в гараже или подъезде. Застелите пятно газетой нескольких толщин, затем тщательно смочите бумагу водой и обремените ее тяжелым предметом. Когда бумага полностью высохнет, удалите ее – и пятно должно появиться вместе с ним.

Как очистить обои от жира: бумажный пакет

Вы когда-нибудь замечали, как жирная пища сразу оставляет след на сумках, в которых она содержится? Этот трюк использует тот же процесс, но наоборот. Для удаления жирных пятен на обоях сложите коричневый бумажный пакет и удерживайте его над пятном. Затем проведите теплым утюгом по пятну, втянув жир в бумагу. При необходимости повторяйте, пока пятно не исчезнет, ​​каждый раз меняя положение пакета, чтобы свежая бумага собирала жир.

Как удалить жир с ковра: соль

Когда вы пытаетесь понять, как удалить жирные пятна, соль, пожалуй, не первое, что приходит в голову, но она может быть очень полезной. Неужели тот диван, который смотрел футбол, выбил жирный начес на ваш красивый белый ковер? Смешайте 1 часть соли с 4 частями спирта и сильно натрите жирное пятно, осторожно втирая в направлении природного ворса ковра.

Как удалить жир с ковра: тальк

Этот предмет домашнего обихода является еще одним ответом на то, как вывести жирные пятна. Вы можете удалить жирные пятна из ковра с помощью талька и терпения. Просто покройте пораженный участок тальком и подождите по крайней мере шесть часов, пока тальк впитает жир. Затем уберите пятно пылесосом. Пищевую соду, кукурузную муку или кукурузный крахмал можно заменить тальком. Также можно использовать тальк для удаления жирных отпечатков пальцев из любимых обоев; просто нанесите порошок на пятно, оставьте по крайней мере на полчаса, а затем удалите.

Как убрать жир с бумаги: скотчем

Возможно, вам никогда не удастся избавиться от жирных пятен на книгах или важных бумагах, но вы можете предотвратить их расползание с помощью прозрачной ленты. Приклейте скотч с обеих сторон пятна, чтобы жир не проникал на другие страницы или бумаги.

Как убрать жир со стола: уксус

Удалите жирные пятна с кухонного стола или столешницы, протерев их тканью, смоченной в равных частях белого уксуса и воды. Кроме удаления жира уксус нейтрализует любые запахи на поверхности (т.е. когда испарится его собственный аромат).

Источник: tasteofhome

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