В пресс-службе Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки подчеркнули, что в этом случае начата служебная проверка.

В Закарпатской области произошла трагедия: мобилизованный погиб во время транспортировки в учебный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки.

Согласно сообщению, во время перевозки в учебный центр у военнообязанного произошло эпилептическое нападение. Несмотря на оказание медицинской помощи и вызов "скорой", мужчина скончался.

"Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "Скорую помощь", однако медики не успели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что в этом случае начата служебная проверка.

Напомним еще о нескольких трагедиях связанных со смертями мобилизованных. Так, 29-летний житель села Родителей Дубенского района Ровенской области Игорь Мельник скончался, 16 февраля этого года, на третий день после мобилизации.

19 февраля на полигоне скончался еще один военнослужащий 1981 года рождения. А 25 марта в медицинском учреждении города Ровно скончался курсант учебного батальона школы индивидуальной подготовки в/ч А4152 Вячеслав Сарвенков.

В начале апреля этого года в результате острой сердечной недостаточности умер 43-летний сарненчанин Коренец Станислав Михайлович, который тоже был только что мобилизован.

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.