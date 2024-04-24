14 апреля вечером, во время визита на автомойку со своим сыном, Полина стала свидетелем чрезвычайного происшествия и поспешила на помощь

Работница ГСЧС из Херсона стала ангелом-хранителем для маленького Николая из Херсона. Так, радиотелефонистка ГСЧС Херсонщины Полина Шолох спасла 2-летнего мальчика Николая, упавшего в сливную яму 14 апреля. Об истории спасения сообщили на странице ГСЧС Украины.

14 апреля вечером, во время визита на автомойку со своим сыном, Полина стала свидетелем чрезвычайного происшествия. Когда они мыли авто, звуки криков привлекли ее внимание. Оказалось, что женщина кричит о помощи возле сливной ямы, из которой только что вытащили мальчика.

Не колеблясь, Полина бросилась к мальчику и начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Через пять минут ребенок начал хрипеть, а его сердце - снова биться. Мальчика срочно отвезли в больницу.

Несколько дней спустя Полина решила навестить мальчика в больнице. Там она узнала, что его имя Николай так же, как и имя ее покойного мужа.

Также в ГСЧС сообщили, что почти год назад россия обстреляла группу саперов ГСЧС, где был мужчина Полины - Николай Шолох, который тогда погиб. Полина решила продолжить дело мужчины и вступила в ряды спасателей.

Напомним, что курсант релоцированного Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров спас 8-летнего мальчика, пытавшегося утопить мать в Виннице.

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