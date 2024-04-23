В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра и так называемые кураторы – лица, контролировавшие деятельность этих органов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило схему незаконного завладения государственными землями, в которую был вовлечен бывший глава аграрного комитета Верховной Рады и нынешний министр. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. По данным источников " Общественного " в правоохранительных органах, речь идет о министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском.

По данным следствия, преступная группа, возглавляемая министром, присвоила государственные земли на сумму 291 млн. грн. и пыталась завладеть еще землями на 190 млн. грн.

Пресс-служба НАБУ информирует, что в состав группы входили должностные лица Госгеокадастра и так называемые кураторы – лица, контролировавшие работу этих органов. Они уничтожили документы, удостоверяющие право постоянного пользования землей для двух госпредприятий в Сумской области.

Отсутствие этих документов привело к тому, что областной Госгеокадастр оформил акты о самовольном занятии этих участков.

Далее, за счет подконтрольных должностных лиц, земельные участки были переданы в собственность избранным лицам под видом реализации права на бесплатную землю. Одним из условий передачи земли было заключение договора о ее передаче в аренду крупному агрохолдингу еще до фактического получения участка.

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