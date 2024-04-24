Быстрый и большой урожай перца, помидоров, редиски, зелени, огурцов, моркови и т.д. – мечта любого, кто имеет свой участок.

Существует много правил по выращиванию перца, помидоров и других растений.

Начиная от того, какими должны быть семена и заканчивая, когда и где можно высаживать рассаду, как поливать, чем подкармливать и что делать, чтобы спасти от вредителей.

Своим советом по выращиванию поделилась и блоггер Екатерина Мазурец. Хозяйка советует обратить внимание на парники.

«Парник – это та самая теплица, только в нем нельзя ходить во весь рост. Но растениям и этой небольшой высоты достаточно, чтобы давать хороший урожай. Также парники защищают растения от вредоносного ультрафиолета и в то же время позволяют получить им необходимое количество солнечного света. Агроволокно «дышит» и не вызывает создания конденсата – что очень актуально для теплых дней», - рассказала Екатерина на своей странице в Инстаграме о преимуществах парников.

Как получить урожай перца и помидоров гораздо быстрее

Выбирая парники для себя, блоггер купила с плотностью 42 г/м2, которая защищает от понижения температуры до -5-6 °C и пропускает около 65 % света.

«Оно защищает растения от снегопада, повторных заморозков, порывистого ветра до 15 м/с. Использование такого агроволокна в парнике примерно на две недели приближает срок сбора урожая», - рассказала Екатерина Мазурец.

Как получить урожай перца и помидоров гораздо быстрее

В свою очередь подписчики на страницу блоггера рассказали о своем опыте использования парников.

«Я уже лет 7 выращиваю в таких парничках. Когда наступает невыносимая жара, то снимаю и притеняющую сетку натягиваю. Очень удобно – в доме рассаде нет, достаточно света и воздуха. Не таскаешь туда-сюда эти горшки. А как в мае теплеет - высаживаю прям в землю и не боюсь заморозков»,

«Очень удобно таким пользоваться, очень понравилось, растения в них чувствуют себя прекрасно».

При вращении перца специалисты советуют для верхней части парника использовать агроволокно плотностью 42-60 г/м², для мульчирования — 60 г/м².

Для помидоров тоже подойдет парник плотностью 60 г/м2.

Размеры парников для томатов составляют ориентировочно 160см в ширину и высотой 120см. Ведь растение растет очень высокое и объемное, поэтому требуется дополнительный внутренний объем.

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