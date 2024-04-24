Если вы решили избавиться от мошек в вашем доме, вам не нужно придумывать новые способы, ведь уже существует 5 проверенных способов, которые вы просто можете застоливать на практике.

5 ловушек, чтобы избавиться от мошек

Ловушка 1: гнилые фрукты

  1. Уложите в миску немного нарезанных фруктов.
  2. Плотно накройте миску полиэтиленовой плёнкой и закрепите резинкой.
  3. С помощью зубочистки проткните несколько отверстий в пластике. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы плодовые мушки могли заползти в них, но достаточно маленькими, чтобы они не вылезли. Так вам удастся избавиться от мошек в достаточно большом количестве.

Ловушка 2: молоко + сахар + мыло для посуды + черный перец

  1. Соединить молоко и сахар.
  2. Нагрейте его на плите или в микроволновке, периодически помешивая, пока сахар не растворится.
  3. Добавьте струйку мыльного средства для посуды (это делает поверхность жидкости несколько липкой и таким образом вам удастся избавиться от мошек).
  4. Перелейте смесь в миску.
  5. Сверху натрите черный перец.

мошки

Ловушка 3: бальзамический уксус + красный винный уксус

  1. Смешайте равные части бальзамического и красного винного уксуса в небольшой миске.
  2. Плотно накройте пленкой.
  3. Зафиксируйте резинкой.
  4. Проткните несколько отверстий в пластике (как в ловушке №1).

Ловушка 4: мыло для посуды + яблочный уксус + горячая вода

  1. Налейте в стакан немного мыльного средства для посуды.
  2. Добавьте яблочный уксус, пока стакан не заполнится на треть.
  3. Пусть ваш кран работает, пока вода не станет горячей, а затем выпустите ее в стакан, чтобы сверху образовался толстый пласт пузырьков.

мошки

Ловушка 5: пиво + гнилой банан

  1. Положите кусочек гнилого банана в банку.
  2. Влейте столько пива, чтобы частично покрыть банан.
  3. Возьмите кофейный фильтр и проткните небольшое отверстие в дни.
  4. Установите его на банку, сложив бумагу по краям банки, чтобы она держалась на месте.

Источник: tasteofhome

Читайте также:

Как избавиться от мошек: 3 простые советы

Назойливые насекомые: как справиться с комарами подручными средствами

Как избавиться от моли на кухне: помогут знакомые средства