Если вы решили избавиться от мошек в вашем доме, вам не нужно придумывать новые способы, ведь уже существует 5 проверенных способов, которые вы просто можете застоливать на практике.
5 ловушек, чтобы избавиться от мошек
Ловушка 1: гнилые фрукты
- Уложите в миску немного нарезанных фруктов.
- Плотно накройте миску полиэтиленовой плёнкой и закрепите резинкой.
- С помощью зубочистки проткните несколько отверстий в пластике. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы плодовые мушки могли заползти в них, но достаточно маленькими, чтобы они не вылезли. Так вам удастся избавиться от мошек в достаточно большом количестве.
Ловушка 2: молоко + сахар + мыло для посуды + черный перец
- Соединить молоко и сахар.
- Нагрейте его на плите или в микроволновке, периодически помешивая, пока сахар не растворится.
- Добавьте струйку мыльного средства для посуды (это делает поверхность жидкости несколько липкой и таким образом вам удастся избавиться от мошек).
- Перелейте смесь в миску.
- Сверху натрите черный перец.
Ловушка 3: бальзамический уксус + красный винный уксус
- Смешайте равные части бальзамического и красного винного уксуса в небольшой миске.
- Плотно накройте пленкой.
- Зафиксируйте резинкой.
- Проткните несколько отверстий в пластике (как в ловушке №1).
Ловушка 4: мыло для посуды + яблочный уксус + горячая вода
- Налейте в стакан немного мыльного средства для посуды.
- Добавьте яблочный уксус, пока стакан не заполнится на треть.
- Пусть ваш кран работает, пока вода не станет горячей, а затем выпустите ее в стакан, чтобы сверху образовался толстый пласт пузырьков.
Ловушка 5: пиво + гнилой банан
- Положите кусочек гнилого банана в банку.
- Влейте столько пива, чтобы частично покрыть банан.
- Возьмите кофейный фильтр и проткните небольшое отверстие в дни.
- Установите его на банку, сложив бумагу по краям банки, чтобы она держалась на месте.
Источник: tasteofhome
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