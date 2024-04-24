Что делать, если телефон прослушивают: как быстро решить проблему

Если смартфон стал сам перезагружаться, открывать не активные приложения или наоборот – на телефоне появляются приложения, что вы не устанавливали, стоит задуматься, все ли в порядке с устройством и вашей связью на телефоне.