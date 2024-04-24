Чтобы удалить жир со стен на вашей кухне, вам могут понадобиться средства, которые вы уже и так имеете под рукой. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Как появляется жир на стенах

Практически все любят готовить бекон, но никто не любит неприятные брызги жира, которые он оставляет. Жир от жареной пищи прилипает к вашим стенам и задней поверхности, затем пыль и грязь прилипают к жиру, создавая еще больший беспорядок. Итак, что делать повару? Нет простого решения, как удалить жир со стен, поэтому мы делимся двумя.

Лучший естественный способ удалить жир со стен

Чтобы удалить жир со стен, выжмите сок одного лимона в мерную чашку и перелейте его в бутылку с распылителем, стараясь избежать мякоти и семян. Затем распылите на жир и оставьте на несколько минут. Протрите влажной тканью и протрите поверхность чистым полотенцем. Как и многие другие природные растворы, лимон может не подействовать на самые стойкие пятна жира, но будет эффективным на новых брызгах жира.

Лучший способ удалить жир со стен своими руками

Для быстрого удаления жира, который можно создать самостоятельно, мы обратимся к пищевой соде. Сделайте пасту из пищевой соды и теплой воды. Затем с помощью губки нанесите пасту на стены и удалите жир. Пищевая сода – это мягкий абразив, творящий чудеса с жиром!

Если вам необходима дополнительная сила очистки, добавьте несколько капель мыльного средства для посуды и немного больше воды. Завершите, удалив остатки влажной тканью.

Источник: tasteofhome

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