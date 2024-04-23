Даже если вы стираете простыни и наволочки еженедельно, внутренняя подушка может накапливать жир тела, шерсть, слюну, грибки, бактерии и пылевые клещи, поэтому стирать подушки просто необходимо.

Как стирать обычные подушки

Загрузите две подушки в стиральную машину; это помогает сохранить баланс стиральной машины. Добавьте примерно столовую ложку мягкого моющего средства. (Слишком много моющего средства может оставить остатки на ваших подушках.) Выстирайте подушки в осторожном цикле с горячей водой. Для уничтожения микробов лучше всего подходит горячая вода. Используйте дополнительный цикл полоскания и удлиненный цикл отжима, если это возможно.

Сушите подушки на слабом огне с помощью шариков для сушки, чтобы помочь подушкам разрыхлить.

Как стирать пуховые подушки

Возможно, вас удивит, но пуховые подушки тоже можно стирать в стиральной машине. Следуйте инструкциям, приведенным выше, но помните, что высокие температуры могут повредить пуховой наполнитель. Используйте холодную воду вместо горячей. Во время сушки установите сушильную машину на режим без нагрева с воздушным пухом.

Как стирать поролоновые подушки

Подушки из поролона нельзя стирать в машине, но поролон менее восприимчив к аллергенам, плесени и пылевым клещам. Чтобы постирать поролоновые подушки, посыпьте подушку пищевой содой, дайте ей постоять примерно 30 минут, затем пропылесосите ее с помощью ручной насадки.

Вы также можете заметить чистые подушки из пенопласта, смешав одну чайную ложку мягкого стирального порошка и два стакана теплой воды. Нанесите смесь на пятно и протрите тканью, затем удалите мыло и влагу чистой влажной тканью.

Как часто стирать подушки

Подушки следует стирать по крайней мере каждые шесть месяцев. Если вы не используете вкладыш для подушки или чувствительны к аллергенам, стирайте подушки каждые три-четыре месяца.

Советы по стирке подушек