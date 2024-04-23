Даже если вы стираете простыни и наволочки еженедельно, внутренняя подушка может накапливать жир тела, шерсть, слюну, грибки, бактерии и пылевые клещи, поэтому стирать подушки просто необходимо.
Как стирать обычные подушки
Загрузите две подушки в стиральную машину; это помогает сохранить баланс стиральной машины. Добавьте примерно столовую ложку мягкого моющего средства. (Слишком много моющего средства может оставить остатки на ваших подушках.) Выстирайте подушки в осторожном цикле с горячей водой. Для уничтожения микробов лучше всего подходит горячая вода. Используйте дополнительный цикл полоскания и удлиненный цикл отжима, если это возможно.
Сушите подушки на слабом огне с помощью шариков для сушки, чтобы помочь подушкам разрыхлить.
Как стирать пуховые подушки
Возможно, вас удивит, но пуховые подушки тоже можно стирать в стиральной машине. Следуйте инструкциям, приведенным выше, но помните, что высокие температуры могут повредить пуховой наполнитель. Используйте холодную воду вместо горячей. Во время сушки установите сушильную машину на режим без нагрева с воздушным пухом.
Как стирать поролоновые подушки
Подушки из поролона нельзя стирать в машине, но поролон менее восприимчив к аллергенам, плесени и пылевым клещам. Чтобы постирать поролоновые подушки, посыпьте подушку пищевой содой, дайте ей постоять примерно 30 минут, затем пропылесосите ее с помощью ручной насадки.
Вы также можете заметить чистые подушки из пенопласта, смешав одну чайную ложку мягкого стирального порошка и два стакана теплой воды. Нанесите смесь на пятно и протрите тканью, затем удалите мыло и влагу чистой влажной тканью.
Как часто стирать подушки
Подушки следует стирать по крайней мере каждые шесть месяцев. Если вы не используете вкладыш для подушки или чувствительны к аллергенам, стирайте подушки каждые три-четыре месяца.
Советы по стирке подушек
- Выведите пятна: если вы заметили стойкие пятна, воспользуйтесь средством для предварительной обработки пятен перед стиркой.
- Избавьтесь от любых запахов: добавьте чашку белого уксуса во время стирки, чтобы устранить затхлые запахи с подушки.
- Дайте им полностью высохнуть: убедитесь, что подушки полностью высохли, прежде чем вынимать их из сушилки.
- Знайте, когда их заменить: подушки, которыми пользуетесь каждый день, следует менять каждые 18 месяцев.
Источник: tasteofhome
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