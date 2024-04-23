Чтобы почистить стиральную машину, вам не нужно тратить много времени на изучение того, как это делать, ведь можно воспользоваться пошаговой инструкцией.

Если вы решили почистить вашу стиральную машину , то вы сделали очень правильно, ведь это один из важнейших приборов в вашем доме, который тоже нуждается в уходе.

Мы расскажем, как правильно почистить стиральную машину.

Как почистить стиральную машину с верхней загрузкой

Шаг 1. Протрите внешнюю поверхность

Сначала протрите наружную поверхность стиральной машины, чтобы удалить пыль и остатки, используя влажную ткань из микрофибры. Вода должна сделать свое дело, но вы можете использовать мягкое моющее средство, если нужно.

Шаг 2: Очистите барабан

Когда дело доходит до очистки барабана стиральной машины, таблетированное чистящее средство – это путь. Или, как альтернатива, также подойдут отбеливатели или уксус.

Извлеките любую одежду из стиральной машины, затем добавьте таблетку или налейте одну чашку отбеливателя или уксуса на дно барабана. Закройте крышку и выберите «цикл очистки корзины», если она находится в стиральной машине, или запустите обычный цикл горячей воды.

Имейте в виду, что новые стиральные машины имеют циклы самоочистки, не требующие никаких моющих средств или отбеливателей. Перед очисткой проверьте инструкции производителя.

Шаг 3: Высушите

После завершения цикла очистки оставьте крышку открытой, чтобы ванна высохла на воздухе. Желательно всегда оставлять крышку открытой между загрузками белья, чтобы избежать накопления влаги, которая может вызвать неприятный запах и плесень.

Как глубоко почистить стиральную машину

Шаг 1: Очистите ящик дозатора

Если вы заметили остатки стирального средства или смягчителя ткани в ящике для моющих средств, пора хорошо почистить его. Извлеките ящик до упора, затем поднимите переднюю часть, чтобы полностью вынуть его из стиральной машины. Вымойте ящик в теплой мыльной воде с мягким мылом (не кладите его в посудомоечную машину). Смойте остатки мыла, высушите салфеткой из микрофибры и снова вставьте ящик.

Шаг 2: Очистите мешалку

Протрите наружную часть мешалки влажной тканью с мягким мылом. Некоторые колпачки мешалки съемные, поэтому вы можете очистить внутреннюю часть мешалки – проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться.

Если колпачок съемный, осторожно сверните и потяните, чтобы снять его. Затем очистите внутреннюю часть мешалки влажной тканью или щеткой. Дайте мешалке высохнуть на воздухе, прежде чем снова прикрепить крышку.

Вот и все, вам удалось почистить стиральную машину.

Источник: tasteofhome

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