Вы можете удалить свечной воск с любой поверхности, если соблюдаете правильные шаги во время этого процесса.

Удалить свечной воск со всех поверхностей в вашем доме вполне реально, если вы будете применять эти эффективные способы борьбы с ним.

Одежду

Перед тем, как удалить свечной воск, сначала дайте ему высохнуть. А затем удалите столько воска, сколько сможете, соскобли его ножом для масла или кредитной картой. Для остатков воска поместите куски бумажного пакета во и сверху части загрязненной ткани. Установите утюг на средний уровень (используйте настройки без пара) и проведите им по пятну, пока воск не удалится.

Стекло

Соскребите столько воска, сколько можете, а затем воспользуйтесь феном на низкой мощности, чтобы размягчить остатки воска. Вытрите размягченный воск бумажным полотенцем, затем смойте остатки тканью из микрофибры и горячей мыльной водой.

Мягкая мебель

Соскребите как можно больше воска. Накройте пятно бумажным пакетом или сложенным бумажным полотенцем, затем прогладьте на среднем огне. Впоследствии воск перенесется на бумагу. Повторите эти действия, если с первого раза удалить свечной воск не удалось.

Стены

Используйте фен на среднем уровне, чтобы осторожно нагреть воск, пока он не станет мягким, почти редким. Затем влажной тряпкой протрите воск. Очистите все остатки смесью уксуса и воды (наполните пульверизатор водой и одной или двумя столовыми ложками уксуса). Уксусная смесь эффективна, но достаточно нежна для окрашенных стен.

Деревянная мебель

Осторожно соскребайте затвердевший воск – этот простой трюк должен помочь удалить свечной воск полностью. Если есть остатки, смочите ткань в смеси воды и уксуса и протрите. Покройте полиролем для мебели или оливковым маслом.

Металл

Для небольшого металлического предмета, например металлического подсвечника, окуните его в кастрюлю с кипящей водой. Дайте воде остыть, затем протрите тканью. Воск сразу соскользнет! Для металлической мебели разжижайте воск с помощью фена. Затем удалите остатки влажной тканью.

Ковер

Чтобы удалить свечной воск с ковра, сложите влажное белое хлопковое полотенце пополам и положите его на воск. Нажмите на утюг, установленный на среднем уровне, над полотенцем в течение 10-20 секунд. Тепло вытащит воск и заставит его прилипнуть к полотенцу, а не к ковру. Повторяйте, пока воск не исчезнет.

Деревянные полы

Соскребите затвердевший воск. (Используйте лед, если хотите ускорить процесс отверждения.) Затем протрите остатки пятна влажной тканью. Попробуйте Goo Gone для получения особо стойких остатков.

Каменные полы

Используйте кредитную карту или пластиковый скребок для удаления максимально затвердевшего воска. Если в порах камня остался воск, накройте его белым бумажным полотенцем и утюгом на среднем уровне вытяните воск. Очистите остатки несколькими каплями нашатырного спирта и чистой тканью.

Источник: tasteofhome

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