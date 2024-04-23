Удалить пятна от соевого соуса с одежды и ковра вполне реально с помощью простых советов.

Если вы вдруг думаете, что удалить пятна от соевого соуса невозможно, то вы немного ошибаетесь, ведь эти пятна не самые сладкие, которые могут быть.

Как удалить пятна от соевого соуса с одежды

Шаг 1: Клякса

Чтобы удалить пятна от соевого соуса, важно действовать быстро. Промокните пятно от соевого соуса чистой белой тканью, чтобы удалить лишнюю жидкость. Продолжайте промокать, используя новые участки ткани, пока соевый соус не перестанет переходить на ткань.

Шаг 2: промойте

Выверните одежду наизнанку и промойте пятно из ткани холодной водой.

Шаг 3: нанесите пятновыводитель

На этом шаге есть несколько вариантов. Вы можете нанести свое любимое пятновыводитель непосредственно на пятно от соевого соуса, а затем осторожно потереть зубной щеткой с мягкой щетиной. Или воспользуйтесь пятновыводителем для предварительной обработки.

Чтобы получить эффективное пятновыводитель, аккуратно смешайте две части 3% перекиси водорода и одну часть мыльного средства для посуды в пульверизаторе.

Независимо от того, какое средство вы выберете, нанесите его на пятно соевого соуса и оставьте на пять-десять минут, чтобы он смог удалить пятна от соевого соуса.

Шаг 4: Вымойте

Когда пятновыводитель поработает, постирайте одежду в обычном цикле стирки в самой горячей воде, безопасной для вашей одежды. Затем проверьте наличие пятна и при необходимости повторите процесс. Не сушите одежду, пока не исчезнет пятно, так как сушка может оставить пятно навсегда.

Как удалить пятна от соевого соуса с ковра

Шаг 1: Клякса

Как только соевый соус разольется, осторожно промокните пятно чистой белой тканью, чтобы удалить как можно больше жидкости.

Шаг 2. Очистите посудомоечным средством

Смешайте одну столовую ложку мыльного средства для посуды с двумя стаканами теплой воды. Нанесите на пятно и промокните чистой тканью. Повторите при необходимости.

Шаг 3: нанесите пятновыводитель

Если пятно осталось, нанесите пятновыводитель из ковра.

Источник: tasteofhome

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