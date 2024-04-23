Военные эвакуационной группы из бригады "Спартан" Национальной гвардии преодолели десятки километров пешком, чтобы спасти своих собратьев из под огня врага на Запорожском направлении. Эти "спартанцы" активно помогают раненым, имея в счете десятки спасенных жизней. Несмотря на трудности, они постоянно работают, чтобы помочь своим товарищам.

В частности, одни из бойцов сыграли ключевую роль в спасении раненого солдата с поля боя. Один из старших пулеметчиков, известный как "Смелый", рассказал о сложной задаче, которую им пришлось выполнить. Они смогли успешно эвакуировать раненого, несмотря на его состояние и тяжелые обстоятельства.

"У него были осколочные ранения плюс открытый перелом ноги и его эвакуация была очень тяжела потому, что парень был высок, это было тяжело", - рассказывает старший пулеметчик бригады "Спартан" НГУ "Смелый".

Всегда рядом со "Смелым" его собрат "Сед" - вместе были на учениях и в бригаде тоже вместе. Военный родом из оккупированного Мелитополя, участвовал в ООС. Говорит, труднее всего в работе эвакуационной группы - видеть смерть собратьев.

Бойцы бригады "Спартан" Национальной гвардии одолевают пешком десятки километров, оснащенные тепловизорами, аптечками и ношами. Успех миссий часто зависит от навыков раненых в оказании первой помощи.

Военный "Огги" один из первых в батальоне, кто стал в ряды эвакуационной группы. В ходе задач он главный, координирует все процессы. Говорит, не стоит отчаиваться даже в самых сложных ситуациях.

"Был у нас солдат-контрактник, оторвало обе ноги, пока мы его несли, это был тот год, прошлое лето. У него и почки отказывали, и сердце становилось. Как-то не знаю как, но мы его вынесли, сейчас живой", - говорит. "Огги".

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.