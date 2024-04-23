После получения повестки Артем прошел три месяца интенсивного обучения, но настоящий опыт получил уже в зоне боевых действий.

32-летний младший сержант штурмового подразделения 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Артем служит в ВСУ с осени 2022 года. До войны он работал за границей в Польше. Его историю опубликовали на странице Закарпатского легиона в Facebook.

После получения повестки Артем прошел три месяца интенсивного обучения, но настоящий опыт получил уже в зоне боевых действий.

"Лучшее обучение я прошел не на полигоне, а уже в боевой бригаде, непосредственно на огневых позициях. Помню, во время первого выхода, когда нас обстреливали из разного оружия, я не знал, как себя вести. Но быстро понял, что главное — не паниковать, на дать страху возобладать. Чем спокойнее, хладнокровнее ведешь, тем больше шансов уцелеть.

В декабре 2022 года, когда подразделение Артема держало оборону у Соледара, россияне штурмовали украинские позиции волна за волной. Осенью прошлого года, во время обороны позиций в Запорожском направлении, Артем попал под минометный и артиллерийский обстрел и получил еще одну контузию. Но не замедлил вернуться в строй.

"Война уже длится полтора года. Это тяжело, но помогают товарищи. Мы имеем крепкий сплоченный коллектив, на который можно положиться. Все мы надеемся на скорейшее завершение войны", — говорит Артем.

На родине, в Хмельницкой области, Артема ждут его родные, включая четырехлетнего сына, с которым он поддерживает связь через видеозвонки, избегая разговоров о войне.

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.