В этом новом варианте российский исполнитель поет об атаках "Градами" на украинцев и в то же время поет, что "не виноваты в этой войне".

Песня "За терриконами" украинского военного Михаила Скорпиона быстро завоевала сердца слушателей и стала вирусным хитом в сети. Ее популярность не осталась незамеченной за пределами Украины. Оказывается, российские пользователи не только обратили внимание на этот трек, но и решили его украсть, переведя и кардинально изменив его первоначальное значение. Это заметила, в частности, и украинская блоггерша Виктория Филипко.

На фоне популярности украинской песни "За терриконами" жители страны-агрессора решили ее украсть и перевести. При этом они назвали свой трек "пародией" и изменили его смысл.

В этом новом варианте российский исполнитель поет об атаках "Градами" на украинцев и в то же время поет, что "не виноваты в этой войне". Эта кардинальная пародия и искривленная песни была исполнена так называемым "артистом" Михаилом Пецкоркиным, который часто совершает кавер-версии на известные песни и прославляет преступления оккупантам.

Этот факт был замечен украинской блоггершей Викторией Филипко, которая рассказала об этом в своем видео, в котором выразила свое возмущение.

Циническое переосмысление песни украинского военного вызвало негодование среди украинцев. В комментариях они выразили свое разочарование и гнев: "Совершенно неприемлемо", "Типовое поведение воров!", "Пусть украинские терриконы станут для них проклятием", "Это звучит ужасно", "Даже мой кот не выдержал это слушать".

Эмоциональная песня "За терриконами" была создана Михаилом Стасулой, известным как Миша Скорпион, военнослужащим, посвятившим песню своему погибшему товарищу. Он написал эти трогательные слова в одном из окопов у Марьинки – они вызывают слезы и отражают глубокие переживания бойца.

Последние новости Украины:

Уже отражается на линии фронта: бойцы ВСУ получили мощное пополнение.

Объявлен день траура: возросло количество жертв страшного удара по Чернигову.

Цинично и прицельно: появились фотографии убитых в Харькове спасателей.