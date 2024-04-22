Отбелить грязную затирку можно всего в нескольких шагах, если использовать правильные средства.

Если ваша затирка для плитки грязная и в пятнах, но все еще крепкая, подумайте о том, чтобы отбелить грязную затирку с помощью этого легкого, недорогого процесса из четырех этапов.

Если очистки недостаточно, обычным способом лечения загрязненной затирки является ее измельчение и повторное затирание. Но вот более простой подход: специальное средство для обновления затирки позволяет нанести свежее покрытие на старую затирку за несколько часов. Это четырехэтапный процесс. Сначала вы очищаете и приготовляете раствор с помощью средства. Затем нанесите покрытие. Удалите излишки, а затем отполируйте.

Необходимые материалы, чтобы отбелить грязную затирку

Специальное средство для обновления затирки

Губка

Перчатки резиновые.

Предварительно обработайте затирку

Чтобы отбелить грязную затирку, нанесите на губку раствор предварительной обработки и оставьте на пять минут. Затем протрите раствор щеткой, входящей в комплект.

Нанесите краситель

Нанесите тонкий шарик красителя на линии затирки в 2 кв. футы. См. раздел. Затем протрите краситель щеткой для затирки, входящей в комплект. Это действие поможет отбелить затрику.

Удалите излишки красителя

Вытрите излишки красителя из плитки замшей. Вытирайте только плитку, а не линии затирки. Дайте высохнуть в течение 30 минут.

Бафф для удаления тумана

Нанесите легкий туман моющего средства и отполируйте плитку чистой тряпкой или замшей. Дайте высохнуть в течение полных 24 часов, прежде чем подвергать его воде.

Вот и все, вам удалось отбелить грязную затирку на вашей плитке.

Источник: tasteofhome

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