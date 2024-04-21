Степан, сын женщины, проживающий вдали от нее, столкнулся с трудностями при попытках получить помощь от "ПриватБанка".

"ПриватБанк" снова получил жалобу от клиента. В апреле 2024 года Степан Даниш столкнулся с серьезной проблемой, когда его 60-летняя мать, имеющая инвалидность, стала жертвой финансовых мошенников. Детали клиент "ПриватБанка" раскрыл на сайте Минфин.

С карты "ПриватБанк" было незаконно снято более 30 тысяч гривен с ее счета, которые состояли из кредитных средств, а также 6 тысяч гривен с пенсионных накоплений.

Попытки обратиться в "ПриватБанк" и сообщить о мошенничестве осложнились из-за автоматизированной системы ответов, которая препятствовала соединению с оператором и постоянно задавала многочисленные вопросы.

Это вызывало сомнения в эффективности системы мониторинга мошенничества "ПриватБанк", поскольку она не обнаружила подозрительную трансакцию, даже в то время, когда клиентка никогда не пользовалась интернет-банкингом. Дополнительно был установлен чрезмерный кредитный лимит без согласия клиентки "ПриватБанк", несмотря на ее протесты.

Степан, сын женщины, проживающий вдали от нее, столкнулся с трудностями при попытках получить помощь от "ПриватБанка". Это привело к пятичасовому обращению в киберполицию, хотя банк мог бы заблокировать трансакцию через несколько минут после обращения в службу поддержки.

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Напомним, клиент Приватбанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что ПриватБанк лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк без причин закрыл счета украинца, разразился скандал.