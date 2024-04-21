Избавиться от неприятного запаха на кухне с помощью семи домашних средств просто, если вы будете выполнять все действия правильно.

Чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне вам не нужно покупать дорогие средства или прибегать к слишком тяжелым методам, ведь существуют простые домашние способы, которые вам помогут.

Пищевая сода

Избавиться от неприятного запаха на кухне часто можно пищевой содой. Чтобы самостоятельно приготовить дезодоранты, поместите около 1/2 стакана пищевой соды в несколько маленьких банок. Проткните отверстия в крышках, затем расставьте банки на кухне и дома. Пищевая сода поглотит остающиеся после еды запахи пищи.

Уксус

Уксус также является лучшим игроком в том, чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне. В следующий раз, когда вы будете готовить что-то особенно ароматное, например жареную рыбу, попробуйте оставить у плиты маленькую миску с уксусом. Когда ужин будет готов, оставьте уксус на несколько часов, чтобы впитать остатки запаха.

Выпечка что-то новое

Один из простых способов избавиться от неприятного запаха на кухне – накрыть их более приятным пищевым запахом! Запах выпечки и специй могут вытеснить сильные запахи чеснока или лука. Особенно эффективна выпечка, содержащая мускатный орех, имбирь или корицу.

Соль

Чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне, вы должны быстро бороться с разлитым веществом из духовки. Бульбающая на дно духовки кастрюля приведет к запаху дыма и горелого не только сейчас, но и в следующий раз, когда вы воспользуетесь духовкой. Как только вы заметите разлив в духовке, насыпьте горсть соли на пятно. Дайте соли постоять несколько минут, а затем с помощью лопатки соскребите грязь. Вуаль!

Варится попурри

Когда ужин закончится, и вы будете готовы к тому, что на кухне снова пахнет свежестью и чистотой, попробуйте приготовить собственную кипящую кастрюлю попурри. Доведите небольшую кастрюлю с водой до кипения, затем добавьте цедру лимона или апельсина, гвоздику и пару палочек корицы. Дайте смеси вариться сколь угодно долго, при необходимости добавляя воду.

Эфирные масла

Эфирные масла – отличный способ дезодорировать помещение. Особенно эффективно масло лимона. Капните несколько капель в диффузор для эфирных масел и дайте ему поработать. Если у вас под рукой есть разнообразные эфирные масла, попробуйте эту освежающую смесь в вашем диффузоре: пять капель лаванды, две капли мяты, две капли розмарина и одна капля лимона.

Откройте окно

Готовы к самому простому способу избавиться от неприятного запаха на кухне? Откройте окно! Да, старая хорошая вентиляция — лучший способ очистить воздух. Если у вас нет рядом окна или погода не способствует, заставьте воздух двигаться любым возможным способом. Используйте вентиляционное отверстие для вентилятора плиты, если он есть, или возьмите обычный вентилятор и удалите эти запахи.

Источник: tasteofhome

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