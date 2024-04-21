Во время войны Александр выполнял задачи на Запорожском направлении, где он вместе с другими военнослужащими встретил русские колонны и успешно отражал их атаки.

Во время полномасштабного вторжения военнослужащий Александр Рясный из действовавшего на Запорожском направлении Нацгвардии Украины получил серьезное ранение. В сентябре 2023 года, во время обстрела армией рф, он получил обломочное ранение правого бедра, что привело к ампутации ноги. Пройдя курс реабилитации во Львове, он вынужден привыкать к протезу.

Александр Рясный присоединился к рядам армии на 18-летнем возрасте и участвовал в боевых действиях в Запорожье. Свою родную землю он защищал вместе с собратьями тогда, когда его родные оставались в Запорожье:

"Это очень мотивирует, потому, что у меня жена и сын находились в Запорожье, изначально они не уехали. И родная земля, родной город. Ты стоишь и понимаешь, что защищаешь именно свой".

Во время войны Александр выполнял задачи на Запорожском направлении, где он вместе с другими военнослужащими встретил русские колонны и успешно отражал их атаки.

В результате своей деятельности на фронте он получил новую должность - командира батальона. Хотя это приносит большую ответственность, Александр не смог отказаться от этой должности, поскольку за ним следовали его подчиненные, а также у него был необходимый опыт.

В сентябре прошлого года Александр получил тяжелое ранение бедра от русской артиллерии, что привело к ампутации ноги. После продолжительного лечения и реабилитации он получил протез во Львове.

Хотя Александр больше не сможет вернуться в бой из-за физических ограничений, он планирует быть полезным государству в других областях. После полного восстановления мужчина планирует вернуться в строй:

"Я понимаю, что уже выполнять задачи на переднем крае и командовать батальоном в бою, я не смогу физически из-за отсутствия своей концовки. Планирую возвращаться, я еще смогу быть полезным государству".

Источник: Суспільне.

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