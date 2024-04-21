Очистить посудомоечную машину с помощью пяти эффективных шагов, на самом деле самое простое, что вы можете сделать на вашей кухне.

На вашей кухне есть много техники, которая облегчает вам жизнь, в частности это касается и посудомоечной машины , очистить которую не так уж сложно, как кажется.

Как очистить посудомоечную машину в 5 шагах

1. Протрите внешнюю поверхность посудомоечной машины

Используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы осторожно очистить посудомоечную машину снаружи. Посудомоечную машину из нержавеющей стали следует отполировать чистящим средством нержавеющей стали, протирая в направлении волокон.

2. Очистите фильтр

Просмотрите руководство к посудомоечной машине, чтобы найти расположение фильтра посудомоечной машины и наилучший способ его очистки. В большинстве моделей он расположен под нижней полкой. Найдите круглый предмет у одного из задних углов или у основания центрального распылителя. Поверните фильтр против часовой стрелки и осторожно потяните его вверх для извлечения. Промойте фильтр под проточной водой, чтобы удалить остатки пищи. При необходимости используйте мягкую губку, чтобы очистить посудомоечную машину лучше.

3. Используйте уксус для расщепления минеральных отложений

Налейте два стакана дистиллированного белого уксуса в стеклянную миску и поставьте вертикально на нижнюю полку. Запустите обычный цикл с выключенной опцией сушки без моющего средства. Этот процесс позволяет кислому уксусу промыть внутреннюю часть, действуя магически на мутную пленку и накопление, вызванное минеральными отложениями.

4. Используйте пищевую соду для дезодорации

После завершения цикла уксуса можно использовать пищевую соду, чтобы дезодорировать посудомоечную машину и удалить оставшиеся пятна. Посыпьте чашку пищевой соды на дно посудомоечной машины. Затем запустите цикл с настройкой горячей воды.

5. Дополнительно: используйте таблетированное чистящее средство для посудомоечной машины.

Если вы предпочитаете пропустить двухэтапный процесс чистки своими руками, вместо этого можете воспользоваться таблетированным очистителем для посудомоечной машины. Поместите таблетку в лоток для стирального средства, затем запустите обычный цикл. Если ваша техника очень грязная, вы можете добавить вторую таблетку перед пуском цикла, чтобы лучше очистить посудомоечную машину.

Источник: tasteofhome

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