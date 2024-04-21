Чтобы очистить душевую воронку вам не нужно прибегать к разным хитроумным трюкам, а нужно использовать всего четыре простых шага.

Независимо от того, из-за жесткой воды или просто из-за длительного использования кальций может вызвать белые отложения, которые выглядят плохо, и в конце концов могут засорять душевую воронку и повлиять на поток воды, поэтому вам придется очистить вашу душевую воронку.

Как очистить душевую воронку, не снимая ее

Шаг 1: Наполните мешок уксусом

Чтобы очистить лейку, наполните мешок объемом кварты примерно чашкой уксуса (должно быть достаточно, чтобы полностью погрузить душевую насадку). Большинство накоплений на душевой воронке – это отложение кальция из жесткой воды, а кислотность уксуса является сильнейшим оружием против такого рода накоплений. Его также абсолютно безопасно использовать в окружении детей и домашних животных.

Уксус – это натуральное чистящее средство, которое можно иметь под рукой для любых целей.

Шаг 2: накройте душевую воронку пакетом

Осторожно приподнимите мешок с уксусом и поместите его над душевой воронкой так, чтобы он был полностью погружен в жидкость. Используйте резинку (или несколько, если нужно), чтобы закрепить пакет на душевой воронке, держа головку погруженной и предотвращая утечку уксуса. Также подойдут пластиковые застежки.

Шаг 3: Замочить

Оставьте душевую насадку в уксусе по крайней мере в час. Чем больше накопление на душевой воронке, тем дольше ей нужно замачивать. Вы даже можете оставить его на ночь, если вам нужно. Это поможет эффективно очистить душевую лейку от налета и загрязнений.

Шаг 4: очистите и смойте

Снимите резинку и сумку. Используя старую зубную щетку, сотрите все остатки; затем включите душ, чтобы смыть уксус.

Как очистить душевую воронку без уксуса

Если у вас нет уксуса под рукой, вы можете очистить душевую воронку пищевой содой. Сделайте пасту из пищевой соды и воды и нанесите прямо на душевую насадку. Оставьте пасту на 30 минут, затем почистите влажной зубной щеткой. Абразивная моющая сила пищевой соды поможет расщепить отложение жесткой воды. Смойте, включив душ.

Источник: tasteofhome

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