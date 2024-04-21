Чтобы почистить антипригарную сковороду , вам нужно применить всего несколько эффективных методов, после которых она будет жарить еще лучше.
Как почистить пригоревшую антипригарную сковороду
Вам нужно почистить вручную антипригарную сковороду после каждого использования водой с мягким мылом. Не кладите ее в посудомоечную машину, даже если производитель утверждает, что кастрюлю можно мыть в посудомоечной машине. Жесткие моющие средства для посудомоечных машин и горячая вода могут привести к порче антипригарного покрытия сковороды. Используйте теплую воду и щетку или губку, чтобы осторожно очистить сковороду.
Совет для тестовой кухни: избегайте абразивных подушечек и стальной шерсти, которые могут поцарапать и повредить антипригарное покрытие.
Как убрать пригоревшую еду из антипригарной сковороды?
Ой! Вы отвлеклись, когда готовили ужин на сковороде, и теперь ваша сковорода с антипригарным покрытием покрыта пригоревшей грязью. Однако вы можете почистить антипрарную сковороду от этого. Во как:
- Снова поставьте кастрюлю на плиту.
- Наполните ¼ стакана пищевой соды и 2-3 дюйма воды.
- Тушите около 10 минут.
Дайте смеси пищевой соды и воды охладиться, а затем вымойте сковороду, как обычно, теплой водой с мылом. Оно должно быть чистым и возвратиться к своей антипригарной славе!
Как восстановить антипригарную сковороду
Когда вы используете сковороду с антипригарным покрытием в течение нескольких лет, вы можете заметить липкий налет. Если ваша еда начинает прилипать, пока не заменяйте ее. Уксус в помощь! Доведите одну часть уксуса и две части воды до кипения, затем охладите и смойте с мылом. Это должно позаботиться обо всех липких остатках, которые накопились на сковороде со временем и очистить окончательно антипригарную сковороду.
Совет для тестовой кухни: не используйте кулинарные спреи для сковороды с антипригарным покрытием. Большинство брендов содержат соевый лецитин, оставляющий липкие налеты.
Источник: tasteofhome
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