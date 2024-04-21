Почистить антипригарную сковороду это не самая сложная задача на планете, ведь существуют эффективные методы, значительно упрощающие этот процесс.

Чтобы почистить антипригарную сковороду , вам нужно применить всего несколько эффективных методов, после которых она будет жарить еще лучше.

Как почистить пригоревшую антипригарную сковороду

Вам нужно почистить вручную антипригарную сковороду после каждого использования водой с мягким мылом. Не кладите ее в посудомоечную машину, даже если производитель утверждает, что кастрюлю можно мыть в посудомоечной машине. Жесткие моющие средства для посудомоечных машин и горячая вода могут привести к порче антипригарного покрытия сковороды. Используйте теплую воду и щетку или губку, чтобы осторожно очистить сковороду.

Совет для тестовой кухни: избегайте абразивных подушечек и стальной шерсти, которые могут поцарапать и повредить антипригарное покрытие.

Как убрать пригоревшую еду из антипригарной сковороды?

Ой! Вы отвлеклись, когда готовили ужин на сковороде, и теперь ваша сковорода с антипригарным покрытием покрыта пригоревшей грязью. Однако вы можете почистить антипрарную сковороду от этого. Во как:

Снова поставьте кастрюлю на плиту.

Наполните ¼ стакана пищевой соды и 2-3 дюйма воды.

Тушите около 10 минут.

Дайте смеси пищевой соды и воды охладиться, а затем вымойте сковороду, как обычно, теплой водой с мылом. Оно должно быть чистым и возвратиться к своей антипригарной славе!

Как восстановить антипригарную сковороду

Когда вы используете сковороду с антипригарным покрытием в течение нескольких лет, вы можете заметить липкий налет. Если ваша еда начинает прилипать, пока не заменяйте ее. Уксус в помощь! Доведите одну часть уксуса и две части воды до кипения, затем охладите и смойте с мылом. Это должно позаботиться обо всех липких остатках, которые накопились на сковороде со временем и очистить окончательно антипригарную сковороду.

Совет для тестовой кухни: не используйте кулинарные спреи для сковороды с антипригарным покрытием. Большинство брендов содержат соевый лецитин, оставляющий липкие налеты.

Источник: tasteofhome

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