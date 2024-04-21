Вымыть окна не так сложно, как кажется, если вы знаете профессиональные советы и правильно применяете их на практике.

Чтобы помыть окна до блеска, вам не нужно тратить много времени, денег и энергии, ведь эти профессиональные советы помогут вам справиться быстро и эффективно.

Две скрубберы лучше, чем одна

Используйте два разных скруббера – один для внутренней и другой для внешней работы – чтобы вы не переносили загрязнители и птичьи экскременты внутрь. Правила использования жидких средств для мытья посуды Любая жидкость для кухонной посуды очищает грязь и делает стекло скользким, поэтому ваш ракель скользит с легкостью. 100-процентное биоразлагаемое мыло защитит чувствительные растения на улице. Внутри оно защитит малышей и домашних животных, касающихся ртом окон или подоконников. Уксус также работает Если вы предпочитаете использовать натуральные чистящие средства, уксус — жизнеспособный выбор для мытья окон. Уксус (уксусная кислота) срезает жир и не оставляет разводов, что делает его идеальным для чистки стекла. Мы рекомендуем раствор из 50% белого уксуса и 50% водопроводной воды, чтобы промыть окна. Открывалка для банок с краской двойного назначения Открывалка для консервных банок с краской – идеальный инструмент для того, чтобы выдвинуть оконные сетки и эффективно вымыть окна. Новое лезвие = без полос Ракель от 12 до 14 дюймов является хорошим размером для большинства ситуаций. Вставляйте новое резиновое лезвие после каждой чистки во избежание разводов. Новое лезвие = без царапин Лезвие удаляет остатки краски и грязи. Держите стекло влажным и каждый раз используйте новое лезвие. Микроскопические частицы ржавчины на лезвии могут поцарапать стекло. Детали имеют значение Возьмите с собой две тряпки — одну для грязных работ, таких как подоконник, а другую — для обработки краев стекла. Стальная вата для стойких пятен Если вам нужно удалить древесный сок, остатки клея или другие стойкие пятна из окон, попробуйте стальную вату. Смажьте стекло средством для мытья окон и удалите пятна ваткой из тонкой стали. Вынесите электроинструменты Очистите стойкие пятна на стекле с помощью небольшого полировального круга и мягкого абразива. Когда вы работаете у оконной створки, защитите ее малярным скотчем. Когда вам удалось помыть окна, наслаждайтесь результатом.

Источник: tasteofhome

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