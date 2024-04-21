Известно, что облгаз обязан уведомить потребителя не позднее чем за месяц до даты проведения периодической поверки - именно после нее платежка на газ может увеличиться.

Суд Славянского горрайонного суда Донецкой области приговорил клиента местного поставщика газа к уплате суммы в размере 71,7 тыс. грн. Он был обвинен в том, что мог вмешаться в работу газового счетчика, что привело к повреждению пломбы, и после проверки ему была начислена значительная сумма за газ. Об этом говорится в решении по делу №243/2526/24.

При осмотре пломбирования входного крана обнаружено, что самовольно восстановлено газопотребление без разрешения, и составлены соответствующие акты обследования и нарушения.

Проведено доначисление объемов природного газа, определяемого по предельным объемам потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств потребителя за период со дня прекращения газоснабжения (или в случае осуществления предварительной проверки отключенного состояния со дня проверки, которая должна подтверждаться соответствующим актом проверки).

Известно, что облгаз обязан уведомить потребителя не позднее чем за месяц до даты проведения периодической поверки. Обычно это делается путём отправки письма.

После получения уведомления потребитель обязан предоставить представителям облгаза доступ к счетчику. Перед впуском газовщиков в квартиру важно проверить их служебные удостоверения, чтобы уберечься от возможных мошенников.

Если потребитель отказывается впустить газовщиков, он рискует упустить возможность оплаты за газ по счетчику. В таком случае режим начисления может быть изменен на нормы, существенно превышающие обычный объем потребления (от 9,8 до 23,6 кубов на человека в месяц в зависимости от установленного оборудования).

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