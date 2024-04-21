Чтобы почистить диван из микрофибры, вам нужно знать всего несколько лучших способов, которые точно не испортят его внешний вид.

Хорошая новость состоит в том, что микрофибра крепкая и одна из тканей, с которой легче всего работать, поэтому почистить диван из микрофибры вам не будет сложно.

Что нужно знать перед тем, как почистить диван из микрофибры

Прежде почистить диван из микрофибры, советуем проверить этикетку производителя дивана по уходу за тканью, где вы найдете код очистки. Код очистки говорит вам, какое чистящее средство можно использовать для вашего дивана, не повредив ткань:

W означает, что вы должны использовать моющий раствор на водной основе

означает, что вы должны использовать моющий раствор на водной основе S означает, что вы должны использовать очиститель на основе растворителя

означает, что вы должны использовать очиститель на основе растворителя SW означает, что вы можете использовать моющие средства на основе растворителей или воды

означает, что вы можете использовать моющие средства на основе растворителей или воды X означает, что вы можете пылесосить или использовать только легкую щетку (не используйте ни одного типа очистителя)

Большинство обивки из микрофибры производится из полиэстера, и ее следует чистить средством на основе растворителя. Если на вашем диване нет кода чистки, используйте моющее средство на основе растворителя.

Лучший способ почистить диван из микрофибры от пятен

Теперь, когда вы знаете, какой тип моющего средства использовать, пора приступить к работе. Сначала пропылесосите диван, чтобы удалить крошки и грязь. Если у вас есть код очистки «S», пора открыть секретное оружие относительно того, как почистить диван из микрофибры — спирт. Это одно из лучших домашних средств для решения этой задачи.

Наполните бутылку с пульверизатором спиртом и распылите его непосредственно на пятна и подлокотники, которые могут загрязниться. Промокните и потрите пятна белой тканью, пока пятна не исчезнут. Важно использовать белую ткань, поскольку цветные ткани могут перенести цвет на диван. После очистки дивана и удаления пятен можно заметить, что ткань жесткая на ощупь. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы почистить диван и разрыхлить ткань до ее оригинальной мягкой текстуры.

Как удалить пятно от воды с дивана из микрофибры?

Если ваш диван имеет код очистки S, и вы случайно почистили его водой или пролили воду на диван, вы можете заметить кольцо воды или пятно. К счастью, есть легкий способ устранить пятна от воды на микрофибре – детские салфетки! Используйте детскую салфетку, чтобы увлажнить участок, а затем потрите пятно чистой сухой тканью. Хитрость состоит в том, чтобы намочить пятно от воды, а затем высушить его как можно скорее. Вы даже можете использовать фен, чтобы ускорить процесс.

Источник: tasteofhome

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