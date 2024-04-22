Используйте бытовую губку, чтобы покрыть внутреннюю часть духовки пастой. Бока, спинку, пол и не забудьте дверцу духовки. Убедитесь, что вся зона покрыта, чем толще, тем лучше особенно на проблемных участках. Помните, где расположены вентиляционные отверстия духовки, или заранее накройте их малярной лентой, или позаботьтесь о том, чтобы пасты не попадали на вентиляционные отверстия. Будьте осторожны, когда работаете вокруг освещения духовки, оно может оказаться горячим на ощупь, если духовку оставлять открытой слишком долго. Закройте дверцу духовки и оставьте на ночь.