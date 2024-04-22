Чтобы очистить духовку, вам не нужно покупать дорогие химические средства, которые еще и могут быть вредными для вашего здоровья. Вам помогут справиться знакомые домашние продукты, подробнее о которых мы расскажем ниже.
Уберите обугленные кусочки
Чтобы очистить духовку, сначала снимите решетки и используйте сухую чистящую щетку, чтобы измельчить большие обугленные участки и рассыпанные крошки. Используйте щетку, чтобы собрать рассыпанные крошки в угол и поместить в совок или пропылесосить с помощью шланга.
Сделайте пасту из пищевой соды
Затем приготовьте пасту из пищевой соды, воды и одной или двух стручек мыльного средства. Тщательно перемешайте до получения консистенции картофельного пюре. В зависимости от размера духовки может потребоваться смешать вторую порцию.
Нанесите пасту
Используйте бытовую губку, чтобы покрыть внутреннюю часть духовки пастой. Бока, спинку, пол и не забудьте дверцу духовки. Убедитесь, что вся зона покрыта, чем толще, тем лучше особенно на проблемных участках. Помните, где расположены вентиляционные отверстия духовки, или заранее накройте их малярной лентой, или позаботьтесь о том, чтобы пасты не попадали на вентиляционные отверстия. Будьте осторожны, когда работаете вокруг освещения духовки, оно может оказаться горячим на ощупь, если духовку оставлять открытой слишком долго. Закройте дверцу духовки и оставьте на ночь.
Мытье в ванной
Чтобы очистить духовку в совершенстве, вам нужно позаботиться и о решетках, они также останутся на ночь. Возьмите старое полотенце или большую тряпку, средство для мытья посуды и 4-6 полотенец для сушки посуды и отправляйтесь в ванну или большую раковину.
Очистите свои стойки
Положите старое полотенце, чтобы защитить эмаль ванны от пятен или царапин. Затем уложите решетки вниз и залейте очень горячей водой. Добавьте примерно 1/2 стакана мыльного средства для посуды в проточную воду, как пенная ванна для решеток духовки! Также окуните сушильные листы и оставьте на ночь.
Промойте и высушите решетки духовки
К утру вся грязь должна разрыхлиться, и, потерев губку или даже влажную сушилку поверх полок, вы легко удалите накопление. Слейте воду из ванночки и хорошо промойте стойки с помощью насадки для душа. Высушите и готовы вернуться к чистой духовке.
Пищевая сода + уксус = магия
Теперь, когда ваша паста из пищевой соды настояла ночь, возьмите бутылку с распылителем равных частей воды и уксуса и полностью пропитайте все поверхности духовки. Вы увидите, как химическая реакция между пищевой содой и уксусом начнет пузыриться и распадаться на угле. Распылите уксус на проблемные участки и дайте спрею впитаться примерно 15 минут.
Вытрите влажную пасту
Затем возьмите влажную губку и протрите всю влажную пасту. Вероятно, вам понадобится несколько движений чистой губкой, чтобы удалить все остатки, но вы можете быть удивлены тем, сколько коричневого хлама осталось в вашей духовке. Особенно тяжелые пятна на духовом шкафу можно разбить щеткой для чистки и стальной ватой. Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность духовки. Вот и все, вам удалось очистить духовку до блеска.