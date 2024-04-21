Очистить морозильную камеру может быть довольно сложной задачей, но этими простыми шагами вы точно справитесь.

Абт ваш холодильник работал максимально эффективно, вам нужно очистить вашу морозильную камеру ото льда и разного рода загрязнений. Мы расскажем вам, как нужно это сделать.

Как очистить морозильную камеру в пяти шагах

Шаг 1: Удалите содержимое

Чтобы очистить морозильную камеру, опорожните ее и переместите ее в большой холодильник или сундук со льдом, чтобы они были холодными во время работы. Это также хорошее время, чтобы выбросить любые просроченные вещи.

Шаг 2: Вымойте корзины и полки

Если в морозильной камере есть съемные корзины или полки, извлеките их и вымойте в раковине водой с мылом. Отложите для высыхания.

Шаг 3. Протрите внутреннюю часть

Наполните ведро горячей водой (чем горячее, тем лучше это поможет разморозить замерзшие разливы во время чистки!) и парой капель мыльного средства или воспользуйтесь уксусом, если хотите. Смочите губку в растворе и протрите всю внутреннюю часть морозильной камеры.

Шаг 4: скраб, скраб, скраб

Используйте небольшую щеточку для очистки стойких или липких пятен.

Шаг 5: Вытрите насухо

Остальное протрите сухой салфеткой из микрофибры. Важно, чтобы морозильник была сухой, поскольку остатки влаги замерзают на внутренних поверхностях.

Как очистить морозильную камеру глубоко

Чтобы очистить морозильную камеру раз в месяц, вам нужно меньше часа. Однако примерно дважды в год желательно глубоко чистить морозильную камеру. Процесс такой же, как описано выше, но следует отключить морозильную камеру, чтобы разморозить ее и очистить катушки.

Размораживание: если у вас образовался иней, откройте морозильную камеру как можно шире и дайте ему растаять. Положите полотенца на пол, чтобы впитать капающую воду. Вы можете ускорить процесс, поставив миску с горячей водой в морозилку. После удаления размягченного инея выполните следующие шаги, включая протирание внутренней части водой с мылом. Чтобы продезинфицировать морозильную камеру, используйте раствор одной столовой отбеливающей ложки в одном галлоне воды.

Очистите катушки: уточните у изготовителя расположение катушек, обычно они расположены сзади или у дна прибора. Пыль и грязь могут скапливаться на змеевиках морозильника и влиять на температуру морозильника. Пропилососьте змеевики с помощью мягкой щетки, чтобы удалить мусор и грязь, а затем пропилососьте любой мусор, который упадет на пол.

Источник: tasteofhome

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