Абт ваш холодильник работал максимально эффективно, вам нужно очистить вашу морозильную камеру ото льда и разного рода загрязнений. Мы расскажем вам, как нужно это сделать.
Как очистить морозильную камеру в пяти шагах
Шаг 1: Удалите содержимое
Чтобы очистить морозильную камеру, опорожните ее и переместите ее в большой холодильник или сундук со льдом, чтобы они были холодными во время работы. Это также хорошее время, чтобы выбросить любые просроченные вещи.
Шаг 2: Вымойте корзины и полки
Если в морозильной камере есть съемные корзины или полки, извлеките их и вымойте в раковине водой с мылом. Отложите для высыхания.
Шаг 3. Протрите внутреннюю часть
Наполните ведро горячей водой (чем горячее, тем лучше это поможет разморозить замерзшие разливы во время чистки!) и парой капель мыльного средства или воспользуйтесь уксусом, если хотите. Смочите губку в растворе и протрите всю внутреннюю часть морозильной камеры.
Шаг 4: скраб, скраб, скраб
Используйте небольшую щеточку для очистки стойких или липких пятен.
Шаг 5: Вытрите насухо
Остальное протрите сухой салфеткой из микрофибры. Важно, чтобы морозильник была сухой, поскольку остатки влаги замерзают на внутренних поверхностях.
Как очистить морозильную камеру глубоко
Чтобы очистить морозильную камеру раз в месяц, вам нужно меньше часа. Однако примерно дважды в год желательно глубоко чистить морозильную камеру. Процесс такой же, как описано выше, но следует отключить морозильную камеру, чтобы разморозить ее и очистить катушки.
- Размораживание: если у вас образовался иней, откройте морозильную камеру как можно шире и дайте ему растаять. Положите полотенца на пол, чтобы впитать капающую воду. Вы можете ускорить процесс, поставив миску с горячей водой в морозилку. После удаления размягченного инея выполните следующие шаги, включая протирание внутренней части водой с мылом. Чтобы продезинфицировать морозильную камеру, используйте раствор одной столовой отбеливающей ложки в одном галлоне воды.
- Очистите катушки: уточните у изготовителя расположение катушек, обычно они расположены сзади или у дна прибора. Пыль и грязь могут скапливаться на змеевиках морозильника и влиять на температуру морозильника. Пропилососьте змеевики с помощью мягкой щетки, чтобы удалить мусор и грязь, а затем пропилососьте любой мусор, который упадет на пол.
Источник: tasteofhome
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