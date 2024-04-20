После остановки автомобиля полицейскими, судья немедленно предъявил свое служебное удостоверение, пытаясь использовать свой статус во избежание наказания.

Патрульная полиция Тернопольской области остановила автомобиль Mercedes-Benz из-за превышения скорости в пределах населенного пункта. Водителем оказался судья Тульчинского суда Винницкой области Сергей Ковганич. Игнорируя требования полицейских остаться на месте, судья скрылся с места нарушения ПДД и наехал на ногу одному из правоохранителей.

В Центре противодействия коррупции сообщили подробности этого инцидента судьи с полицейскими, который произошел еще в марте 2023 года, и рассмотрение его дела на Высшем совете правосудия. Видео опубликовано на Facebook-странице "Автомайдан".

17 апреля эту ситуацию рассматривали на заседании Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия и, как свидетельствует сообщение на сайте ВРП, не нашли оснований для привлечения судьи Ковганича к дисциплинарной ответственности.

По свидетельству патрульной полиции, судья за рулем Mercedes-Benz ехал со скоростью 110 км/ч по дороге в селе Смыковцы, где скорость автомобиля не должна превышать 50 км/ч.

После остановки автомобиля полицейскими, судья немедленно предъявил свое служебное удостоверение, пытаясь использовать свой статус во избежание наказания за нарушение ПДД. Только после требования полицейского, напомнившего, что все без исключения подпадают под закон, судья предъявил водительское удостоверение.

Один из полицейских оставил своего коллегу у машины судьи, чтобы проверить предъявленные документы, в то время как другой полицейский пошел в патрульную машину. Судья был предупрежден, что должен оставаться на месте.

Ковганич многократно спрашивал, задержан ли он, но получал ответ, что должен подождать оформление правонарушения. Впоследствии, после обсуждения, во время которого судья угрожал полицейским искам, водитель отъехал с места и наехал на ногу одного из правоохранителей.

На заседании Высшего совета правосудия судья Ковганич утверждал, что не нарушал правила дорожного движения, но не мог указать, с какой скоростью двигался его автомобиль.

Кроме того, судья отмечал, что зафиксированное превышение скорости не является достаточным доказательством, поскольку полицейские использовали ручной TruCAM, а не стационарный на треноге, как предусмотрено законом.

"Полицейский выдвинул два требования: оставаться на месте до окончания рассмотрения дела и ограничить движение транспортным средством. Эти требования для меня, как для юриста, были явно незаконными. Согласно Конституции, каждый человек имеет право не выполнять явные незаконные требования должностных лиц, включая полицейских ", – заявил Ковганич.

Он объяснил, что демонстрировал свое удостоверение судьи тем, что этот документ находился под рукой.

Докладчик по этому делу и член Высшего совета правосудия Роман Маселко считал, что это была попытка использовать статус судьи во избежание наказания.

"Остановка транспортного средства из-за превышения скорости не является ситуацией, когда нужно демонстрировать статус судьи и предъявлять удостоверение. Высказывание Ковганича "не нарушил" вместе с удостоверением судьи дают основания заключить, что главным его аргументом на опровержение фактов превышения скорости был именно статус судьи ", – заявил он.

Докладчик Роман Маселко высказал мнение о необходимости увольнения судьи, который своим поведением подрывает авторитет правосудия. Однако это решение было отклонено.

В то же время другой член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков предложил закрыть производство, поскольку не видел нарушений в действиях судьи. Его поддержал другой член ВРП Виталий Салихов. В конце концов, именно решение о закрытии дисциплинарного дела было принято.

Центр противодействия коррупции отметил, что у Бурлакова и Салихова, которые "отмазали" судью Ковганича, раньше уже было немало вопросов. Бурлаков затягивает рассмотрение дисциплинарного дела по обвиняемому по делу НАБУ бывшего председателя Верховного суда Князева. Салихов затягивает рассмотрение дела об увольнении судьи Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца.

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