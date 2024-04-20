Чтобы очистить раковину из нержавеющей стали, вам не нужно прибегать к хитроумным способам, ведь помогут всего несколько эффективных шагов.

Очистить раковину из нержавеющей стали с помощью нескольких бытовых вещей вполне реально, если знать об эффективных шагах. Мы расскажем вам о них.

Шаг 1

Опустите и промойте раковину

Прежде чем очистить раковину, сначала полностью опорожните ее (включая резиновые коврики или металлические решетки). Затем тщательно промойте раковину горячей водой, используя кран распылитель, если он у вас есть.

Шаг 2

Посыпать пищевой содой

Посыпьте влажную раковину содой. Покройте всю поверхность раковины тонким слоем пищевой соды и обязательно включите бортики.

Шаг 3

Почистите раковину

С помощью влажной губки или салфетки протрите раковину пищевой содой. Потрите в направлении волокон нержавеющей стали, уделяя особое внимание участкам, имеющим пятна или загрязнения. При необходимости можно добавить еще немного воды. Вода и пищевая сода образуют пасту при чистке, покрывая раковину. Пищевая сода работает как абразивный очиститель, но достаточно нежная, чтобы не поцарапать поверхность из нержавеющей стали. Она с большой вероятностью поможет вам очистить раковину.

Шаг 4

Используйте лимон, скраб снова

Разрежьте лимон пополам и используйте половинки лимона, чтобы снова очистить раковину пастой из пищевой соды, которая все еще покрывает раковину. Высокий уровень кислоты в лимонном соке (и сока лайма!) может помочь бороться с бактериями, не говоря уже о том, чтобы освежить вашу раковину приятным цитрусовым запахом.

Шаг 5

Промыть

Смойте пасту из пищевой соды и лимонный сок водой. Выбросьте использованные половинки лимона через свалку, чтобы очистить и освежить ее.

Шаг 6

Уксус для водяных пятен

Из пульверизатора, наполненного уксусом, опрыскивайте всю раковину. Затем нанесите уксус на раковину чистой тканью, уксус действует как природное дезинфицирующее средство и пятновыводитель от воды.

Шаг 7

Высушите и придайте блеск оливковому маслу

Наконец вытрите раковину сухой тряпкой, удалив остатки воды или уксуса. Тогда, чтобы действительно усилить блеск, воспользуйтесь оливковым маслом. Налейте небольшое количество на сухую ткань и протрите ею раковину, действуя по направлению зерна. Вытрите любое масло для доступа и полюбуйтесь своей блестящей раковиной!

Источник: tasteofhome

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