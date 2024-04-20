Очистить раковину из нержавеющей стали с помощью нескольких бытовых вещей вполне реально, если знать об эффективных шагах. Мы расскажем вам о них.
Шаг 1
Опустите и промойте раковину
Прежде чем очистить раковину, сначала полностью опорожните ее (включая резиновые коврики или металлические решетки). Затем тщательно промойте раковину горячей водой, используя кран распылитель, если он у вас есть.
Шаг 2
Посыпать пищевой содой
Посыпьте влажную раковину содой. Покройте всю поверхность раковины тонким слоем пищевой соды и обязательно включите бортики.
Шаг 3
Почистите раковину
С помощью влажной губки или салфетки протрите раковину пищевой содой. Потрите в направлении волокон нержавеющей стали, уделяя особое внимание участкам, имеющим пятна или загрязнения. При необходимости можно добавить еще немного воды. Вода и пищевая сода образуют пасту при чистке, покрывая раковину. Пищевая сода работает как абразивный очиститель, но достаточно нежная, чтобы не поцарапать поверхность из нержавеющей стали. Она с большой вероятностью поможет вам очистить раковину.
Шаг 4
Используйте лимон, скраб снова
Разрежьте лимон пополам и используйте половинки лимона, чтобы снова очистить раковину пастой из пищевой соды, которая все еще покрывает раковину. Высокий уровень кислоты в лимонном соке (и сока лайма!) может помочь бороться с бактериями, не говоря уже о том, чтобы освежить вашу раковину приятным цитрусовым запахом.
Шаг 5
Промыть
Смойте пасту из пищевой соды и лимонный сок водой. Выбросьте использованные половинки лимона через свалку, чтобы очистить и освежить ее.
Шаг 6
Уксус для водяных пятен
Из пульверизатора, наполненного уксусом, опрыскивайте всю раковину. Затем нанесите уксус на раковину чистой тканью, уксус действует как природное дезинфицирующее средство и пятновыводитель от воды.
Шаг 7
Высушите и придайте блеск оливковому маслу
Наконец вытрите раковину сухой тряпкой, удалив остатки воды или уксуса. Тогда, чтобы действительно усилить блеск, воспользуйтесь оливковым маслом. Налейте небольшое количество на сухую ткань и протрите ею раковину, действуя по направлению зерна. Вытрите любое масло для доступа и полюбуйтесь своей блестящей раковиной!
Источник: tasteofhome
Читайте также:
Как почистить слив раковины в кухне и ванной: 6 различных способов
Как очистить забитый ливень: 5 легких способов, которые сэкономят время и деньги
Как легко избавиться от засорения в раковине: есть несколько эффективных способов