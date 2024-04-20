Работник ТЦК подтвердил на суде, что дважды воинские части отказались принять мужчину на службу, а в третий раз он вообще не явился.

В Винницкой области мужчину осудили за уклонение от службы в воинских частях, дважды отказавшихся его принять, а когда поступила третья повестка, он скрылся от Территориального центра комплектования (ТЦК). Приговор уклоняющегося был вынесен Бершадским районным судом Винницкой области.



В марте 2023 года он получил еще одну повестку на отправку в воинскую часть, однако в тот день не смог прибыть в Бершадский ТЦК по болезни. Мужчина утверждал, что имеет законную отсрочку от армии из-за ухода за бабушкой.

На суде мужчина частично признал свою вину, утверждая, что был дважды отправлен в воинскую часть, но возвращался из-за состояния здоровья. Третью повестку он также получил, но не смог прибыть в ТЦК по болезни, поскольку имел законную отсрочку от армии из-за ухода за бабушкой.

Работник ТЦК подтвердил на суде, что дважды воинские части отказались принять мужчину на службу, а в третий раз он не явился по вызову. После этого он скрылся из дома.

Суд установил, что с ноября 2023 года мужчина действительно осуществляет уход за пожилым лицом. Он был приговорен по статье 336 Уголовного кодекса Украины к трем годам испытательного срока.

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