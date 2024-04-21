Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 21 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 апреля, Вы можете делать все, что захотите, и в этот день вам следует смело заявить о своих потребностях.

Итак, что бы вы хотели привлечь в свою жизнь? Любовь? Деньги?

У вас есть сила проявлять и создавать вещи, и полезно знать, что когда день идеален, вы можете проецировать мысли в мир и призывать что-то мощное обратно в свою жизнь.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 21 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Жизнь и без того сложна, и у вас действительно нет времени ждать, чтобы сделать то, что вы хотите, правильно.

Поэтому не игнорируйте, когда ваше подсознание говорит вам о чем-то.

Возможно, вы торопитесь, стараясь не терять времени.

Но если вы не проверите, что говорит вам ваша интуиция, вы можете в конечном итоге вернуться назад, чтобы исправить то, чего можно было избежать с самого начала.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесница.

Мотивация и желание будут способствовать вашему стремлению к этой цели.

Вы попадете в поток событий, и как только вы настолько глубоко настроитесь на свое видение, ваша способность воплощать в свою жизнь больше позитива станет бесчисленной.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Рискните попробовать что-то другое.

Вы хотите испытать все, что может предложить жизнь, поэтому вам нужно время от времени рисковать.

Выйдите из своей зоны комфорта.

Никогда не знаешь. Возможно, вам действительно понравится этот опыт, и он может даже изменить весь ваш взгляд на то, как вы хотите прожить эту часть своей жизни.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Солнце.

Вам не понадобится много времени, чтобы вернуться туда, где вы были раньше.

Итак, вы немного потеряли темп. Дела начались, и жизнь сложилась. Тем не менее, вы все еще способны восстановить свои силы и жизненные силы.

Вы можете делать все, что захотите. Определяется. Дела пойдут по-вашему.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Башня.

Люди могут быть непредсказуемыми.

Независимо от того, как долго вы кого-то знаете, вы никогда не сможете точно сказать, как кто-то отреагирует на кризис, пока он действительно не окажется в нем.

Чего вам не следует делать, так это реагировать на их эмоциональные всплески. Это непросто, но вы можете это сделать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дьявол

Искушение всегда рядом. Вы не можете игнорировать это.

Попытка сделать это лишь заставит вас жаждать того, чего вы пытаетесь избежать. Когда вы почувствуете то же самое, посмотрите внутрь себя.

Есть причины, по которым вы чувствуете себя подавленными своими желаниями и желаниями.

Чего не хватает внутри? Что вы пытаетесь заполнить?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Сила

Сделайте глубокий вдох. Внутри вашего духа находится мощная сила, которая может помочь вам найти центр мира.

Часть вас, возможно, желает, чтобы у вас был кто-то, на кого можно опереться, но вы — все, что вам нужно прямо сейчас.

Вы способны быть самодостаточным даже в те моменты, когда считаете себя слабым.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Смерть.

Завершение может происходить медленно и легко, почти предсказуемо, и все же, даже если вы знаете, что прощание должно произойти, вы не будете точно знать, как вы это воспримете, пока оно не произойдет.

Позвольте себе совершать движения. Нет причин стыдиться своего гнева или слез. Ваше тело знает, что ему нужно для полного выздоровления. Итак, позвольте этому.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Основа заложена. Вы все готовы к работе, и теперь пришло время выставить ногу за дверь. Вы колеблетесь, потому что это большое дело.

Не позволяйте синдрому самозванца подорвать ваш прогресс. Вы это заслужили.

Вы упорно трудились, чтобы добраться до этого места вовремя. Пройдите через эти негативные (и пугающие) эмоции.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Вы встретили кого-то и теперь влюбляетесь.

Это так полезно для вашего духа. Наконец-то вы нашли кого-то, кого можно любить и держать так, как вы так долго хотели.

Все происходит так быстро, и да, это страшно, но так приятно.

Вы едва можете перестать чувствовать, что находитесь в мечте наяву. Любовь наконец-то пришла в вашу жизнь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Это слишком много, и ты знаешь, что нужно что-то отдать. Вам нужна одна область вашей жизни, которая будет предсказуемой и надежной.

Поскольку одновременно происходит так много изменений, было бы хорошо, если бы был один человек, место или вещь, на которую вы можете положиться.

Попросите друга быть этим кем-то. Будет очень важно знать, что ты не одинок.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Мечей.

Вам просто нужны перемены.

Нет ничего плохого в сохранении статус-кво, но вы держали жизнь на низком уровне и теперь готовы вырваться наружу и развлечься.

Запланируйте поездку или займитесь новым хобби. Не позволяйте скуке заставить вас чувствовать, что жизни нечего предложить. Сделайте свой собственный путь.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.