Егор Фирсов высказал мнение о том, что нужно решить вопрос демобилизации как можно быстрее, чтобы снять социальное напряжение.

Отсутствие четкого законодательства по демобилизации подрывает моральный дух украинских военных. Об этом телеканалу Эспрессо заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов. Он считает, что необходимо дать военным возможность выбора, чтобы они не чувствовали себя обманутыми или вынужденными.

"Когда военным говорят, что демобилизация будет и нужно ее подождать, а потом говорят, что это невозможно, — это сигнал, что обманули", — отметил Фирсов.

По мнению Фирсова, даже теоретическая перспектива демобилизации, ограниченная количеством лет, может успокоить военнослужащих и побуждать их к дальнейшей службе.

По его словам, когда украинские защитники услышат четкие сроки демобилизации, это будет дополнительной мотивацией для них и не приведет к тому, что все побегут писать заявления на увольнение. Фирсов убежден, что большое количество личного состава останется в ВСУ. Он также высказал мнение о том, что нужно решить вопрос демобилизации как можно быстрее, чтобы снять социальное напряжение.

"Одних загнали в армию, и назад пути нет, а другие "косят" от армии, наслаждаясь жизнью в ресторанах. Это очень демотивирует и раскалывает страну, а страну нужно сшивать. Поэтому вопрос демобилизации срочно нужно решить, чтобы четко всем ребятам ответить" , - подчеркнул военнослужащий-нардеп.

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