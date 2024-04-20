Через несколько часов после преступления, у полиции уже были данные о личностях злоумышленников, все они — жители Прикарпатья.

В Ивано-Франковской области задержаны злоумышленники, которые использовали военные камуфляжи для ограбления водителя, перевозившего 8 млн гривен. Об этом сообщает Национальная полиция.

Одетые в камуфляжную форму, грабители остановили автомобиль Opel Astra, притворяясь военными. Под предлогом проверки, они выманили водителя из авто и угнали из багажника сумки с деньгами, общей суммой более 8 миллионов гривен.

Водитель, 21-летний житель Прикарпатья, сразу обратился в полицию. Он объяснил, что деньги принадлежали 61-летнему предпринимателю, которого он обслуживал. Вскоре преступники скрылись, оставив место происшествия.

Реакция полиции была мгновенной: на место происшествия прибыли руководство областной полиции, оперативники, следователи и криминалисты.

Через несколько часов после преступления, у полиции уже были данные о личностях злоумышленников, все они — жители Прикарпатья. После грабежа они сожгли свою военную одежду и затопили автомобиль в Днестре, переодевшись и сменив транспортное средство.

Двое мужчин, 30 и 29 лет, были задержаны в автомобиле неподалеку от Ивано-Франковска. Им было предъявлено обвинение согласно ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, что касается грабежа большого масштаба, совершенного организованной группой. Суд избрал содержание под стражей как меру пресечения, что может привести к заключению на срок до 13 лет.

Полиция продолжает поиски еще двух участников банды, следствие продолжается.

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