Не волнуйтесь, если вы оставили жирное пятно на вашей одежде, ведь его можно удалить всего за несколько действенных шагов.

Вывести жирные пятна с одежды несколько тяжело, но это вполне реально, если знать о некоторых действенных шагах, которые могут вам помочь.

Как вывести жирные пятна с одежды

Шаг 1: Клякса

Используйте чистое бумажное полотенце, чтобы промокнуть как можно больше жира из одежды. Аккуратно нажмите на ткань с обеих сторон.

Шаг 2. Предварительно обработайте посудным мылом

Нанесите несколько капель жидкого мыльного средства для посуды. Насколько средство эффективно в борьбе с жиром и маслом во время мытья посуды, такую ​​же силу можно применить к масляным пятнам на одежде. Баланс поверхностно-активных веществ (химических веществ, рассеивающих жир) в формуле производит чудеса с жирными и масляными пятнами. С помощью пальца или мягкой зубной щетки вотрите мыло в пятно.

Шаг 3: посыпьте пищевой содой

Для дополнительного шага борьбы с пятнами посыпьте пищевой содой поверх пятна. Оставьте на несколько минут, затем протрите пальцем или мягкой зубной щеткой. Пищевая сода может помочь впитать жир и отчистить его из волокон ткани.

Шаг 4: Вымойте

Стирайте одежду с обычной загрузкой белья на самом горячем уровне, используя пятновыводитель. Когда вам удалось вывести жирные пятна с одежды, высушите одежду на воздухе. Сушка на воздухе позволит вам увидеть, есть ли пятно все еще; это не закрепит пятно навсегда, как сушилка.

Выделяется ли жир с одежды после стирки?

Стирали предмет одежды, прежде чем заметили жирное пятно? Ничего страшного. Хотя это может быть не столь эффективным, как мгновенная обработка пятна, вы все равно можете вылечить масляное пятно после того, как одежда будет постирана. Просто выполните шаги с 1 по 3, а затем снова постирайте.

Как вывести жирные пятна с одежды, если они стары?

Удалить жирные пятна с одежды, если они стары, будет труднее, но не невозможно. Если одежда была высушена в сушилке до того, как вы заметили масляное пятно, пятно может быть необратимым.

Источник: tasteofhome

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