Плесень может быть вредной для вашего здоровья, но всего один домашний продукт может помочь ее избавиться.

Если вы обнаружили плесень во время уборки ванной комнаты или другого влажного помещения, ее следует немедленно избавиться. Мы расскажем вам, как это сделать.

Какой уксус использовать, чтобы избавиться от плесени

Сначала сохраните яблочный уксус для заправки салата. Чтобы избавиться от плесени в доме, используйте обычный белый уксус дистиллированный, который обычно продается с 5% кислотностью. Также можно использовать очистительный уксус с кислотностью 6%. Оба эффективны для уничтожения плесени. Вы можете найти уксус для чистки в Интернете и во многих магазинах товаров для дома, дисконтах и ​​продуктовых магазинах.

Сколько времени нужно, чтобы уксус уничтожил плесень?

В зависимости от количества плесени, покрывающей очищаемую поверхность, дайте уксуса постоять на плесени по крайней мере один час, прежде чем вытирать или чистить.

Как использовать уксус для очищения плесени

Прикосновение к плесени и вдыхание спор плесени может быть вредным для вашего здоровья. Чтобы защитить себя во время очищения от плесени, одевайте перчатки, маску N95 и очки. Перчатки также предотвращают раздражение кожи от уксуса.

Шаг 1: Удалите поверхностную плесень

Используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы избавиться от плесени в доме и любого поверхностного мусора из заплесневелого участка.

Шаг 2: нанесите уксус

Налейте неразбавленный уксус в пульверизатор. Распылите уксус на форму, полностью пропитав область, которую нужно очистить. Оставьте на один час.

Шаг 3: Очистите плесень

Энергично потрите щеткой, чтобы удалить остатки плесени. Протрите влажной тканью, чтобы смыть остатки уксуса.

Шаг 4: Высушите

Споры плесени растут там, где есть влага, поэтому важно дать этому участку полностью высохнуть после очищения от плесени. Чтобы облегчить процесс сушки, используйте вентилятор или открытые окна.

Вот и все, вам удалось избавиться от плесени в доме!

Источник: tasteofhome

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