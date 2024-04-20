Если вы хотите очистить окно духовки, то вы должны знать, что существуют способы, с которыми даже самые глубокие загрязнения исчезнут очень быстро.

Очистить окно духовки без использования токсичных или агрессивных средств вполне возможно, ведь загрязнение там не самое страшное в мире. Мы расскажем вам, как это сделать.

Поиск лучшего природного средства для очистки окон духовки

Найти идеальное средство, чтобы очистить окно духовки – это настоящее приключение. Обычно люди используют пасту, изготовленную из пищевой соды и воды. Кроме того, эта комбинация известна своей дополнительной силой борьбы с грязью.

Как очистить окно духовки

Вы можете очистить окно духовки обычным способом. Одну сторону вашего очень жирного стеклянного окна очистите, используя пасту с пищевой содой/водой, а другую сторону – такой же пастой с добавлением уксуса.

Вот несколько советов по приготовлению самодельного средства для мытья окон.

В стеклянной миске смешайте 1 стакан пищевой соды с 1/4 стакана воды. Это образует пасту с текстурой, похожей на густой бритьевой крем. Выложите это ложкой на стекло в дверце духовки.

Затем добавьте 2 столовые ложки белого уксуса в ту же смесь пищевой соды и распределите ее по другой половине стакана. Ох, пенообразование!

Очистите обе стороны хорошо используемой мочалкой. Новая могла бы быть более эффективной, но она также может поцарапать стекло.

Каким способом лучше очистить окно духовки?

Результаты показывают, что простая паста из пищевой соды работает лучше, чем вариант пищевая сода + вода + уксус.

Источник: tasteofhome

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