Удалить жвачку из одежды или чего-нибудь другого несколько сложно, но с хорошими знаниями о том, как это сделать, даже больше, чем реально.
Как удалить жвачку из одежды
Удалите резинку со льдом
Удалите пальцами столько жевательной резинки, сколько сможете, затем положите несколько кубиков льда в пакет для заморозки и поместите пакет поверх оставшейся жевательной резинки. Оставьте лед на резинке на 15-20 минут, чтобы резинка полностью затвердела. Осторожно соскребайте жвачку ложкой или ножом для масла. Остатки обработайте пятновыводителем, затем промойте горячей водой.
Удалите жвачку с помощью уксуса
Благодаря своей кислотности очищающий уксус расщепляет липкую жевательную резинку и облегчает ее удаление. Разогрейте небольшую миску белого уксуса в микроволновке. Нанесите горячий уксус на жевательную резинку и оставьте на две-три минуты. Используйте свой палец, чтобы аккуратно удалить жвачку. Затем постирайте одежду в обычном цикле стирки в горячей воде.
Снимите жвачку утюгом
Осторожный нагрев жвачки утюгом размягчит ее и облегчит ее удаление. Вот как это сделать: уложите кусок чистого картона на ровную поверхность или гладильную доску. Уложите предмет одежды резинкой вниз на картон. Установите утюг на средний уровень (слишком горячая резинка слишком расплавится и растянется дальше) и прогладьте заднюю часть одежды, двигаясь кругами по резинке. Когда резинка станет мягкой, она должна прилипнуть к картону, безопасно отсоединившись от одежды.
Удалите жвачку с помощью спирта
Как и уксус, спирт может помочь разрушить липкие свойства резинки. Нанесите небольшое количество 70% изопропилового спирта на жвачку и дайте ей постоять примерно минуту. Аккуратно удалите жвачку пластиковой ложкой или ножом для сливочного масла. Если резинка по-прежнему устойчива, нанесите больше спирта и повторите попытку. После удаления резинки сбрызните оставшееся пятно вашим любимым пятновыводителем, а затем промойте горячей водой.
Как удалить жвачку из ковра
Удалить резинку с помощью фена
Направьте фен прямо на жвачку, используя средний нагрев. Делая это, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить волокна ковра чрезмерным нагревом. Когда резинка размягчится, прижмите к ней полиэтиленовый пакет. Мягкая резинка должна прилипнуть к полиэтиленовому пакету, что позволит вам безопасно отсоединить его от ковра.
Как удалить жвачку из обуви
Удалите жвачку ножом для масла
Если у вас есть свободное время (и дополнительная обувь), оставьте заклеенную обувь на несколько дней. Резинка затвердеет сама по себе, и ее можно удалить пальцами или ножом для масла.
Как удалить жвачку из волос
Удалите жвачку с помощью арахисового масла
Отложи ножницы! Уберите жвачку из волос с помощью проверенного средства ожидания: арахисового масла. Пальцами или старой зубной щеткой накройте жвачку сливочным арахисовым маслом и подождите несколько минут. Жиры и масла сделают резинку более жесткой и сделают ее менее липкой, поэтому ее будет легче мягко обработать. Вытрите полотенцем до последней частицы арахисового масла, а затем вымойте волосы.
Удалите резинку с помощью вазелина
Вазелин смазает волосы, помогая резинке соскользнуть. Нанесите вазелин на жвачку и осторожно вотрите ее пальцами, не сильно сжимая. Расческа с широкими зубцами должна помочь яснам выйти. Как и в случае с арахисовым маслом, неплохо вымыть голову, когда жвачка исчезнет (завершить маской из авокадо для развлечения).
Источник: tasteofhome
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