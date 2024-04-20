Чтобы очистить чугунную сковороду вам не нужно прилагать максимум усилий, а нужно знать всего несколько шагов.

Очистить чугунную сковороду можно с помощью простых простых шагов, которые вы точно можете выполнить. Мы поможем вам в этом.

Шаг 1. Промойте сковороду после использования

После того, как ваш чугун немного остынет (вы же не хотите обжечь руки!), ополосните чугун в раковине теплой, а не холодной водой, чтобы удалить липкие остатки пищи, такие как яйца, и предотвратить их отверждение. и прилипает к сковороде. Если вы не хотите ждать, вы можете налить стакан горячей воды в кастрюлю, пока он стоит на плите.

Да, мочить сковороду можно! Но не замачивайте чугунную сковороду. Он не устойчив к ржавчине! Сведите к минимуму количество раз, когда он контактирует с водой. (Это также означает отсутствие посудомоечной машины!)

Шаг 2. Если нужно, используйте мыло, воду и скраббер

Вопреки расхожему мнению, если обычная вода не помогает, вы можете использовать немного мыльного средства для посуды, чтобы ослабить упрямые остатки и очистить чугунную сковороду. Немного мыльной воды время от времени поможет избавиться от застрявшей пищи и снизить жир в локтях. Используйте теплую воду и мягкое мыло для посуды и потрите сковороду там, где это необходимо.

Однако не используйте абразивные мочалки, например мочалки или стальную вату, поскольку это лишит вас тяжело заработанных приправ. Вместо этого используйте щетку как скребок для посуды или нейлоновую щетку для чистки. Щетка поможет лучше очистить чугунную сковороду и довести ее до блеска. Если у вас есть тяжелые остатки, используйте кошерную соль в качестве природного буфера или одного из наших проверенных редактором продуктов для чистки чугунных сковородок, чтобы сразу устранить эти сложные кусочки.

Шаг 3. Просушите чугунную сковороду

Когда вам удалось очистить чугунную сковороду, ее нужно просушить. Вместо того чтобы оставлять сковороду на решетке для высыхания, сразу вытрите ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем. (Не используйте легкое полотенце – чугун может испачкать его.) Это предотвратит ржавание. Вы даже можете дать сковороде высохнуть в духовке.

Совет редактора : усилите свою приправу после мытья. Пока еще сковорода теплая, нанесите легкий слой растительного масла бумажным полотенцем. Однако не разрешайте нефтяному бассейну! Используйте другое бумажное полотенце, чтобы смочить лишнюю жидкость.

Источник: tasteofhome

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