Помыть микроволновку с помощью обыденных бытовых вещей вполне возможно, если знать, ее=к правильно это делать.

Если вы хотите помыть микроволновку с минимальными усилиями, вам стоит обратить внимание на обычные бытовые вещи, которые могут вам помочь.

Как помыть микроволновку уксусом

Шаг 1. Налейте немного воды и уксуса в линию заполнения чистящего средства микроволновой печи. Или налейте 1 стакан уксуса и 1 стакан воды в миску, подходящую для микроволновки.

Шаг 2. Разогрейте сердитую маму в микроволновке на высокой мощности в течение двух минут. Если вы используете метод миски, нагрейте раствор в микроволновке в течение 6-8 минут. Затем оставьте еще на 2 минуты.

Шаг 3: Осторожно извлеките миску с помощью перчаток для чистки микроволновой печи. Смочите тряпку (или полотенце из микрофибры) в растворе и осторожно протрите микроволновку изнутри и снаружи. Для устранения стойких остатков используйте губку для посуды. Вуаль! Вот как почистить микроволновку уксусом.

Как помыть микроволновку пищевой содой

Шаг 1. Чтобы очистить микроволновку пищевой содой, наполните миску, пригодную для микроволновки, 1 стаканом пищевой соды и 2 стаканами воды.

Шаг 2: Нагрейте миску в микроволновке на высокой мощности в течение 5 минут, затем осторожно извлеките миску с помощью духовых перчаток.

Шаг 3. Опустите губку в раствор, чтобы протереть микроволновку изнутри и снаружи. Для удаления стойких пятен используйте раствор в виде пасты и вручную протирайте каждое пятно губкой, пока микроволновая печь не станет чистой.

Как помыть микроволновку лимоном

Шаг 1. Налейте 1 стакан воды в миску, подходящую для микроволновки. Разрежьте лимон пополам и выжмите из него сок в миску. Затем опустите обе половинки лимона в миску.

Шаг 2: Нагрейте раствор в микроволновке на высокой мощности в течение 5 минут или пока он не закипит. Затем дайте ему постоять в микроволновке еще 5 минут. Это позволяет кислотности и пару ослабить засохшие пятна от еды.

Шаг 3: Извлеките миску с духовыми перчатками и протрите микроволновку раствором. Для любых затяжных пятен смочите губку в растворе и потрите, пока пятна не развеются. Ваша микроволновка будет как новая и будет иметь чистый лимонный аромат.

Вот и все, вам удалось помыть вашу микроволновку!

Источник: tasteofhome

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