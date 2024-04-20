Чтобы очистить стеклянную плиту, не поцарапав ее, вам необходимо знать всего о нескольких эффективных способах очистки.

Чтобы очистить стеклянную плиту вам не нужно прибегать к покупке дорогостоящих средств, ведь сделать это можно гораздо проще.

Как очистить стеклянную плиту и избавиться от пригоревшей пищи

Важно как можно быстрее очистить плиту от пригоревшей пищи, чтобы предотвратить образование корочки на плите. Убедитесь, что вы используете неабразивные средства, например зубную пасту, уксус, чтобы не поцарапать поверхность. Просто убедитесь, что плита выключена, а варочная панель остыла, прежде чем начать.

Способ 1: Используйте зубную пасту

Чтобы очистить стеклянную плиту от сложных пятен, понадобится что-то мощное. Зубная паста, в состав которой входит пищевая сода, несомненно поможет. Натрите зубной пастой участки плиты с пригоревшей едой и дайте ей постоять 15 минут. Используйте влажную ткань, чтобы вытереть зубную пасту, чтобы открыть блестящую чистую варочную поверхность.

Способ 2: очистите уксусом

Уксус — один из самых универсальных ингредиентов, который можно хранить в своем амбаре, поэтому, скорее всего, он у вас уже под рукой. К счастью для вас, он работает как отличный обезжириватель и мгновенно очистит вашу стеклянную плиту. Перелейте уксус в бутылку с пульверизатором, обильно распылите его на плиту и влажной тряпкой протрите пригоревшую пищу.

Как поддерживать стеклянную плиту в чистоте

Способ 1. Вернитесь к основаниям

Начните с того, что убедитесь, что плита остыла. Слегка распылите или протрите белый уксус по поверхности. Это позволит очистить стеклянную плиту от крошек и мусора. Далее посыпьте сверху щедрым слоем пищевой соды. Смочите старое полотенце (достаточно большое, чтобы накрыть плиту) в горячей воде; положите его на поверхность, покрытую пищевой содой. Дайте отдохнуть как минимум 15 минут.

Воспользуйтесь полотенцем, чтобы вытереть пищевую соду – вероятно, вам придется прополоскать полотенце и вытереться несколько раз. Как мягкий абразив, пищевая сода очистит всю эту грязь и остатки, но не волнуйтесь – она настолько мягкая, что совсем не поцарапает стеклянную варочную поверхность. Когда закончите, тщательно промойте.

Источник: tasteofhome

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