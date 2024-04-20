Чтобы избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра вам не нужно прибегать к чрезвычайным уловкам, ведь на помощь может прийти обычная пищевая сода.
Как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра
Каждый кусок вашего дома иногда нуждается в уборке, поэтому давайте шаг за шагом рассмотрим дезодорацию кухонного мусорного ведра.
Шаг 1: скраб с пищевой содой
Пищевая сода – лучший друг чистого дома. Вы можете использовать ее для холодильников, прачечных, раковин, унитазов, душей — в общем, что угодно в вашем доме с поверхностью. Это магия! Для этого процесса мы собираемся использовать ее, чтобы избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра. Пищевая сода действует потому, что она имеет естественный низкий уровень рН и работает, чтобы противодействовать продуктам с высокой кислотностью.
Поэтому очистите мусорное ведро от любого мусора и протрите его теплой водой с пищевой содой. Затем промойте и высушите.
Шаг 2. Дезодорируйте пищевой содой
Разве это не то, что мы только что сделали? Да – но нет. После того, как вам удастся избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра, посыпьте немного полезных веществ (так, пищевую соду) на дно пустого мусорного ведра. Приблизительно 1/4 стакана должно быть достаточно.
Почему это работает? Пищевая сода впитывает влагу и все эти странные запахи, исходящие из темных глубин под вашим мусорным мешком. Мерзость.
Шаг 3: Сбрызните свой новый мусорный мешок
Теперь вам нужно сбрызнуть мусорный мешок освежителем воздуха, прежде чем выбросить его в мусорный бак. Да, это все!
Освежитель воздуха в сочетании с дезодорирующим действием пищевой соды должен поддерживать чистоту мусорного ведра в течение длительного времени. Вы также можете использовать эфирные масла, чтобы избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра.
Источник: tasteofhome
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