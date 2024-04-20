Чтобы очистить ванну от стойких пятен, грязи и налета, вам понадобится только моющее средство и веник.

Очистить ванну – это одна из довольно сложных и скучных задач нашей обыденности, но с помощью моющего средства и веника вам будет веселее с этим справиться.

Как очистить ванну

Есть так много быстрых способов очистить ванную, но метод «веника и моющего средства», которым мы собираемся поделиться, получил признанные результаты в разных уголках Интернета. Этот трюк с двумя ингредиентами сделает вашу ванную блестящей.

Чтобы очистить ванну, для начала возьмите бутылку мыла для посуды из кухонной раковины, а веник уберите в шкаф. Средство для мытья посуды предназначено для удаления стойких пятен от жира и пищи на деликатной посуде, но также удаляет грязные следы и мыльную пену, выстилающую вашу ванну. Налейте большое количество моющего средства в ванную, а затем начните чистить веником. Жесткая пластиковая щетина обеспечит глубокую очистку даже от сложных пятен.

Когда вы закончите, ополосните ванну, и все готово.

Нужно ли использовать веник?

Если вы привыкли чистить губкой, использование веника может показаться несколько странным. Нет, вам не обязательно его использовать, но мы рекомендуем это. Щетина бытовой метлы крепкая, а длинная ручка обеспечивает менее интенсивный процесс чистки – без попадания на руки и колени. Любая щетка для чистки с пластиковой или жесткой щетиной должна сделать свое дело, даже ручное!

Когда вам удастся очистить вашу ванну веником, вы будете глубоко удивлены результатом!

Источник: tasteofhome

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