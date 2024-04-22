Если вы хотите, чтобы пол в ванной комнате был сухим, использование шторок для душа необходимо, но также вам время от времени придется стирать вашу шторку.

Чтобы постирать шторку для душа и удалить из нее плесень, грязь и другие проблемы, вам нужно всего лишь знать несколько хороших и проверенных советов. Мы расскажем, как это делать правильно.

Чтобы найти правильный метод очищения, важно знать, какой тип вкладыша у вас есть.

Вкладыши PEVA и PVC: скраб с уксусом

Пластиковые вкладыши из ПЭВА (полиэтиленвинилацетата) и ПВХ (поливинилхлорида) крепкие и водонепроницаемые. Если вы заметили накопление грязи и плесени, то лучший способ очистить пластиковую подложку уксусом; который убивает плесень и предотвращает будущие прорывы.

Наполните бутылку с пульверизатором тремя частями воды и одной частью белого уксуса и разбрызгивайте занавес до полного насыщения. Оставьте на 10-15 минут, затем протрите губкой и смойте.

Подкладка из полиэстера: стирка в стиральной машине

Тканевые шторки для душа, обычно изготовленные из 100% полиэстера, обладают водоотталкивающими свойствами и быстро сохнут. Лучшая часть тканевых подложек состоит в том, что вы можете бросить их в стиральную машину, когда они станут выглядеть грязными. Стирайте их в теплых условиях с обычным моющим средством. Если вы хотите дополнительно повысить силу очистки, добавьте одну-две столовые ложки белого уксуса в цикл стирки.

Как постирать шторку для душа без стиральной машины

Если у вас есть пластиковая подкладка, которую нельзя поставить в стиральную машину, или у вас нет стиральной машины, воспользуйтесь методом распыления и скраб сверху, ведь постирать шторку для душа в машине в этом случае вам не удастся. Однако иногда вашей подводке может потребоваться не только легкая чистка. Если у вас очень загрязненная подкладка, снимите ее с колец штор и постирайте вручную в ванне. Наполните ванну горячей водой, добавьте столовую ложку стирального порошка и 1/4 стакана пищевой соды. Оставьте занавеску в растворе на 10-15 минут, затем постирайте ее вручную; при необходимости используйте мягкую губку. Повесьте штору, чтобы она высохла на воздухе.

Как часто нужно стирать шторку для душа?

Вам нужно постирать шторку для душа, если она уже выглядит отвратительно! Посмотрите на признаки на дне подложки, например розовая плесень, темные пятна плесени или накопление мыльной пены. В среднем, хорошее эмпирическое правило – проводить его тщательную очистку примерно раз в месяц.

Как часто нужно менять пластиковую шторку для душа?

Если вашим вкладышем пренебрегали несколько месяцев, возможно, пора заменить его и начать все заново. Имейте в виду, что даже при правильном уходе пластиковые вкладыши следует менять каждые 4-6 месяцев. Полиэстеровые вкладыши обычно служат дольше, поскольку их можно стирать в стиральной машине. Когда придет время для новой подложки, измерьте ванную или душ, чтобы убедиться, что вы подобрали правильный размер; слишком малый вкладыш не сможет эффективно удерживать воду, но слишком большой вкладыш заставит вас споткнуться об избытке материала. Мы также рекомендуем вкладыш с обременителями или магнитами внизу, чтобы надежно держать его на месте.

Источник: tasteofhome

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