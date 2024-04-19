Прежде чем вы сможете принять расслабляющую пенную ванну, вам нужно очистить ванну, что требует некоторых знаний и усилий.

Благодаря небольшому количеству моющего средства и помощи наших любимых продуктов вы сможете очистить вашу ванну от пятен и грязи.

Как очистить ванну

Шаг 1: Вставьте мягкое моющее средство в ванную. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы распределить моющее средство по всей внутренней части ванночки. Убедитесь, что есть выступ, стены и пол.

Шаг 2: Дайте постоять 10-15 минут.

Шаг 3: Используйте мягкую влажную губку или ткань из микрофибры, чтобы очистить ванну, кран и слив. Также протрите ванную снаружи. Тщательно промыть.

Шаг 4. Протрите ванну снаружи сухой тканью во избежание капель.

Шаг 5: отполируйте кран и слив с помощью Windex.

Мягкая абразивная моющая сила моющего средства избавит вас от ежедневной грязи и грязи в вашей ванне. Но вот как очистить ванну от пятен, которые немного устойчивее.

Пятна от жесткой воды

Лучший способ очистить ванну от пятен от жесткой воды – это, к счастью, недорогой основной продукт – уксус! (Не слишком удивительно, поскольку уксус может очистить почти все.) В этом случае кислотность уксуса съедает минеральные отложения из жесткой воды. Возьмите бутылку с пульверизатором и смешайте равные части воды и уксуса. Распылите раствор на пятна ванны, оставьте как минимум на 15 минут, затем вытрите.

Мыльная пена

К сожалению, в появлении мыльной пены можно обвинить жесткую воду. Минералы, обычно содержащиеся в жесткой воде, такие как кальций и магний, сочетаются с жирными кислотами в мили, чтобы создать липкий слой, который соединяется с ванной. Другие плохие новости? Мыльная пена может содержать некоторые действительно грубые ингредиенты, такие как грязь, мертвые клетки кожи и бактерии.

Чтобы избавиться от этого, смешайте одну чашку пищевой соды и 1/4 стакана белого уксуса. Когда смесь закипит, у вас останется паста. Нанесите пасту на участки мыльной пены и оставьте на 20 минут. Очистите губкой, затем смойте. Трансформация от липкого к игристому доставляет такое удовольствие.

Розовая плесень

Розовая плесень образуется, когда тип воздушных бактерий прилипает к мыльной пене, создавая розовый или оранжевый цвет. Если вы видите это в своей ванне, создайте чистящую пасту из 1/4 стакана пищевой соды и 1 столовой ложки жидкого мыльного средства. При помощи щетки с мягкой щетиной нанесите пасту на бактерии и удалите розовую пленку. Хорошо промойте. Когда розовый цвет исчезнет, ​​вам нужно будет продезинфицировать место. Наполните бутылку с пульверизатором отбеливателем и водой в соотношении 1:1 и опрыскайте загрязненный участок. Оставьте на 10 минут, затем смойте.

Источник: tasteofhome

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