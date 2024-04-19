Выстирать коврики для ванной комнаты, чтобы они были свежими, пушистыми и без бактерий, очень просто.

Когда придет время глубоко очистить ванную комнату, не забудьте про постирать коврик, ведь нет большего удовольствия, чем выйти из душа на чистый, пушистый ковер.

Первый шаг перед тем, как постирать коврик для ванной – проверить этикетку ухода. На этикетке указано, следует ли стирать ваш коврик в машине или вручную. Большинство типов ковриков для ванной комнаты, включая хлопок, шенил и пену с памятью, можно стирать в стиральной машине. Если ваш ковер имеет резиновую или латексную подкладку, его безопасно положить в стиральную машину, если он не начнет отслаиваться. В этот момент пора заменить коврик; иначе подкладка может оторваться в вашей стиральной машине. Имейте в виду, что даже без поврежденной подкладки следует менять коврики для ванной комнаты примерно каждые два года.

Как постирать коврик для ванной в стиральной машине

Машинная стирка – это самый быстрый и простой способ убедиться, что ваши коврики для ванной комнаты чисты и свободны от бактерий. Просто встряхните любой мусор, а затем постирайте ковер в обычном цикле стирки в холодном режиме. Используйте обычное моющее средство и избегайте уксуса или отбеливателя, которые могут повредить некоторые коврики. Имейте в виду, что во время стирки коврики для ванной могут стать тяжелыми, поэтому не стирайте больше двух за раз. (На самом деле некоторые эксперты советуют никогда не использовать стиральную машину для ванных ковриков, чтобы избежать возможного повреждения стиральной машины.)

Инструкции по сушке смотрите на этикетке по уходу. Как правило, ковры из хлопка, синели и полиэстера можно класть в сушилку на низком уровне. Повесьте сухие коврики из пены с эффектом памяти, чтобы сохранить их форму. Также следует повесить сухие коврики с резиновой подкладкой; это одна из многих вещей, которые никогда нельзя класть в сушильную машину.

Как постирать коврик для ванной без стиральной машины

Если у вас нет стиральной машины или ваш коврик для ванной комнаты требует ручной стирки, вот как это сделать. Встряхните коврик, чтобы удалить мусор. Затем наполните большую емкость, ванночку или раковину холодной водой и примерно чайной ложкой стирального порошка. Дайте ковру пропитаться примерно на 15 минут, затем перемешайте воду руками. Слейте мыльную воду, затем промойте ковер, снова наполнив емкость чистой водой или промыв ковер под проточной водой. Отожмите лишнюю воду, затем повесьте насухо.

Как часто вы должны стирать коврики для ванной комнаты

Мы рекомендуем стирать коврики для ванной раз в неделю так же, как и ванную комнату. Если в вашей ванной комнате очень влажно, вам, возможно, придется высушить коврики после душа или ванной. Храните их как можно более сухими между стирками, чтобы предотвратить развитие плесени и бактерий.

Источник: tasteofhome

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