Чтобы глубоко очистить холодильник, вам нужно всего лишь следовать правильным инструкциям по его уборке.

Очистить холодильник – это больше, чем просто избавиться от остатков пищи, ведь во время этого процесса нужно учитывать много нюансов.

Шаг 1: Опустите холодильник

Чтобы очистить холодильник, обращайтесь с ним, как с грязным шкафом, а это значит, что первым шагом является его полное опорожнение. Достаньте всю еду и положите ее на стол. Если вы боитесь испортиться, вы можете бросить наиболее скоропортящиеся продукты в холодильник для льда во время работы.

Шаг 2: Очистите полки и ящики

Начните с удаления полок, ящиков и стеллажей и почистите их в раковине. (Обратите внимание: не заливайте холодные стеклянные полки горячей водой – стекло может треснуть! Сначала дайте полкам нагреться до комнатной температуры.) Затем протрите остатки лотков и ящиков тканью из микрофибры и теплой водой с мылом. Если у вас есть липкие или жирные пятна, попробуйте пользоваться губкой.

Шаг 3: продезинфицировать

После того как вы вымыли и высушили лотки и ящики, поставьте их обратно в холодильник. Опрыскивайте все, включая стены холодильника, дезинфицирующим спреем. Оставьте на 30 секунд, затем протрите. Это поможет глубоко очистить холодильник.

Шаг 4: Очистите прокладку

Плесень может застрять в прокладке (резиновом уплотнителе дверцы). Чтобы очистить его, протрите смесью одного литра теплой воды и столовой ложки пищевой соды. Тщательно промойте и высушите чистой тканью. Пищевая сода не только очищает прокладку, но и нейтрализует запахи.

Шаг 5: положите еду обратно

Снова поставьте продукты в холодильник. (Это также отличное время для реорганизации с помощью стеклянных контейнеров для хранения и многоразовых пакетов.) Просмотрите каждый предмет и выбросьте все, что истек срок годности. Перед возвращением протрите бутылки и банки, чтобы удалить остатки. Затем добавьте дезодорант для холодильника.

Шаг 6: Очистите внешнюю часть

Протрите наружную поверхность салфеткой из микрофибры и теплой водой с мылом. Снова протрите сухой салфеткой из микрофибры.

Вот и все, вам удалось очистить холодильник!

Источник: tasteofhome

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