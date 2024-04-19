В селе Мануховка Новослободской общины на Сумщине, недавно произошла трагедия, глубоко поразившая местное сообщество. Через несколько дней после похорон Владислава Стешкова, молодого защитника Украины, скончалась его мать Виталина Стешкова. Сердце женщины не выдержало горя от потери сына.

Владислав погиб на фронте, защищая страну от вражеского вторжения. 7 апреля община собралась, чтобы провести его в последний путь. Староста села, Светлана Малышева, описала Владислава как образца мужества и доброты: "Он пошел добровольцем в армию в декабре 2022 года. Владислав был чутким и сильным парнем, настоящим золотым ребенком."

Служив сапером, Владислав скончался от взрыва мины, из-за чего его похоронили в закрытом гробу.

Смерть Владислава глубоко поразила его семью. Его мать, Виталина, пережив тяжелые похороны сына, умерла в ту же ночь, когда вернулась домой с церемонии.

"Она, как раненая птица, лежала на его гробу, это было что-то невероятное. Она плакала на гробу, как волчица. Многие теряют, и это становится очевидным даже для нас, для знакомых и родных. Но так откровенно и болезненно..." Там наверняка не нить была, там был канат, не разорвавший смерть", - сказала с болью бывшая учительница умершего бойца Галина Жирякова.

У Владислава Стешкова остались младший брат, папа и бабушка. Из села Мануховка на фронте сейчас находятся девять жителей, и Владислав стал четвертым защитником из этого общества, отдавшего жизнь за Украину.

Источник: Суспільне.

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