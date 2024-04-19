Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в связи с масштабной схемой хищения.

Детективы из Бюро экономической безопасности Украины успешно завершили расследование дела о незаконном выводе более 20 миллионов долларов со счетов компании "Укртатнафта" в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает БЭБ.

Руководитель финансового подразделения предприятия обвиняется в злоупотреблении властью и содействии в присвоении средств, и дело передано в суд.

"Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта", – заявили в бюро.

Согласно сообщению Бюро, преступная группа, в которую входила и подозреваемая руководительница, в первый день войны организовала фиктивные трансакции. Организованная преступная группа вывела со счетов более 20 миллионов долларов США компании. Механизм схемы заключался в том, что работники АО "Укртатнафта" заключали контракты на поставку сыровой нефти и готовили счета на оплату, однако с фиктивными документами, чтобы имитировать закупку.

Платежи были произведены на счета компании в Швейцарии, контролируемой участниками схемы.

В результате махинаций предприятие "Укртатнафта" понесло значительные финансовые потери. Правоохранители уже сообщили о подозрении руководительницы финансового подразделения, а ее имущество было арестовано. Дело обеспечивает Главное управление контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействие финансированию терроризма.

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