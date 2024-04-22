Вывести пятна от масла на одежде можно всего лишь с помощью нескольких уловок и советов.

Мы рассказываем о трех лучших методах, как вывести пятна от масла на одежде, и каждый из них обязательно спасет вашу любимую рубашку. Но хитрость состоит в том, чтобы действовать быстро!

Как вывести пятна от масла на одежде

Начните с удаления такого количества масла, которое сможете. Осторожно удалите твердое масло лезвием ножа, а остатки осторожно промокните сухой тканью или бумажным полотенцем. Тогда примите некоторые запасы. Вот что вам может понадобиться в зависимости от того, какой метод вы используете. Иногда вам нужно попробовать несколько методов, чтобы полностью избавиться от пятна, поэтому лучше быть готовым!

Вещи, которые вам понадобятся

Жидкое мыло для посуды

Пятновыводитель

Пищевая сода

Жидкий стиральный порошок

Метод мыльной посуды

Чтобы вывести пятна от масла на одежде, капните несколько капель жидкого мыльного средства на масляное пятно, затем оставьте на несколько минут. Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы втереть мыло в пятно. Хорошо промойте. Затем воспользуйтесь пятновыводителем и постирайте ткань в горячей воде. Просто убедитесь, что пятно полностью исчезло, прежде чем положить его в сушилку. Если нет, масляное пятно может остаться навсегда!

Метод пищевой соды

Для щекотливой одежды попробуйте пищевую соду. Пищевая сода может помочь вывести пятна от масла на одежде без необходимости скраба. Посыпьте пятно щедрой содой и оставьте на ночь. Встряхните пищевую соду и постирайте одежду в горячей воде. Это также отлично подходит для ковров и обивки, потому что вы можете просто пропылесосить пищевую соду после того, как дадите ей впитать пятно в течение ночи. Повторите при необходимости.

Метод удаления пятен

Если вы имеете дело с большими брызгами масла или несколькими пятнами от масла, возможно, будет проще замочить всю одежду, а не обрабатывать каждое пятно по отдельности. Сделайте раствор для замачивания в раковине или ведре из одного галлона теплой воды и 1-1/2 столовых ложки жидкого порошка. Оставьте одежду на 5 минут, затем постирайте ее в горячей воде. Держите одежду полностью погруженной во время замачивания, утяжелив ее белым полотенцем, чтобы вывести пятна от масла на одежде.

Источник: tasteofhome

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