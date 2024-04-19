Очистить окна можно обычным самодельным средством, не тратя на это много финансов и усилий - вот несколько действенных советов.

Откажитесь от агрессивных химикатов и дорогих продуктов и выберите самодельное средство, чтобы очистить окна , ведь это просто и эффективно.

Мы расскажем, как довести окна до идеального блеска с помощью простых продуктов.

Способ 1: Уксус и вода

Ищете способ почистить окна без слишком жесткого воздействия на стекло? Уксус и вода являются наиболее простым и эффективным решением. Смешайте 1 стакан белого уксуса с 1 стаканом воды. Смочите чистую ткань из микрофибры в растворе и протрите стекло или перелейте смесь в бутылку с распылителем и протрите капли из стекла или зеркал.

Уксус и вода – это отличное домашнее средство для мытья окон для легкого ремонта. Подумайте о том, чтобы стереть хитроумные отпечатки ладошек малышей или стеклянные плоскости на кухонных шкафах, на которых, кажется, неизменные отпечатки пальцев.

Способ 2: Аммиак и вода

Если ваши окна находятся в зоне с интенсивным движением людей и имеют немного грязи, бытовой аммиак может быть лучшим средством для очистки окна. Имейте в виду, что аммиак – это моющее средство, которое не следует использовать у собаки, поэтому убедитесь, что он не находится поблизости, когда вы им пользуетесь.

Смешайте 2 столовых ложки аммиака с 2 стаканами теплой воды. Нанесите раствор на ткань из микрофибры или распылите прямо на стекло и протрите S-образным рисунком, чтобы удалить полосы и грязь и очистить окна.

Вещи, которые нельзя смешивать с самодельным средством для мытья окон

Чтобы избежать повреждения поверхностей и опасности для здоровья в вашем доме, следуйте этим советам, чтобы обеспечить безопасность при использовании собственных чистящих средств:

Аммиак и отбеливатель — это чистящие средства, которые никогда нельзя смешивать, поэтому будьте проще и используйте только аммиак и воду, когда решите очистить окна.

Уксус может творить чудеса как самодельное средство для мытья стекла, но есть определенные поверхности, которые никогда нельзя мыть уксусом, в том числе посудомоечные машины, мраморные столешницы и вощеная мебель.

Если ваша стеклянная кухонная плита, избегайте использования нашатырного спирта для очистки стекла. Аммиак и вода хорошо действуют на окна, но могут быть слишком сильными для стекла плиты. Жесткий химический состав аммиака может вызвать полосы и пятна на стеклянных плитах. То же касается зеркал – аммиак может испортить края зеркал и ухудшить подложку.

Источник: tasteofhome

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