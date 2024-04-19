Почистить любую белую обувь, чтобы она всегда была чистой и готовой к ношению вполне реально.

Белая обувь выглядит прекрасно, но быстро пачкается, так вот как правильно почистить белую обувь , включая кроссовки, кожаные ботинки и резиновые сандалии.

Как почистить парусиновую обувь

Белое полотно долговечно, поэтому его можно чистить самым мощным способом – отбеливателем. Сначала почистите обувь сухой нейлоновой щеткой или зубной щеткой, чтобы избавиться от любой поверхностной грязи. Затем разведите отбеливатель, смешав его с водой. Вам понадобится всего 1/3 стакана отбеливателя на 1 галлон воды. Смочите щетку в растворе отбеливателя, а затем потрите парусиновые туфли круговыми движениями. Промыть чистой водой. Дайте им полностью высохнуть, а затем повторите, если нужно, на упрямых пятнах.

Как почистить кожаную обувь

Белую кожаную обувь следует чистить осторожно; слишком много воды или неправильный продукт может повредить кожу и привести к потере формы обуви. Сначала почистите или протрите кожаную обувь влажной тканью, чтобы избавиться от поверхностного мусора. Затем воспользуйтесь специальным чистящим средством для кожи. Это чистящее средство и кондиционера с высокой оценкой состоит из мыла и нежных масел для очищения кожи и восстановления влаги. Нанесите примерно три небольшие капли на кисточку из комплекта, а затем окуните кисть в миску с водой. Осторожно потрите обувь, затем высушите ее чистой тканью.

Как почистить сетчатую обувь

Некоторые спортивные кроссовки изготовлены из сетчатой ​​ткани или имеют детали из нейлоновой сетки; оба могут легко притягивать грязь и пятна. Чтобы очистить белую сетчатую обувь, смешайте небольшое количество пятновыводителя в миске с теплой водой. Смочите щетку для обуви в мыльной смеси и осторожно потрите обувь, осторожно, чтобы не задеть сетку. Этой же смесью можно помыть подошву обуви, затем протереть влажной тряпкой.

Как почистить поролоновую или резиновую обувь

Если в вашем доме живет подросток, он, скорее всего, владеет парой Crocs или шлепанцев; а белый сорт становится очень грязным, очень быстро. К счастью, очистить их просто. Очистите резиновую или поролоновую обувь мыльным раствором и водой; с помощью щетки, ткани или губки. Вы даже можете бросить их в стиральную машину на щекотливом режиме!

Как почистить белые шнурки

Снимите шнурки с обуви. Смешайте 1/3 стакана отбеливателя и 1 галлон воды. Окуньте шнурки в смесь и дайте им пропитаться в течение 5-10 минут. Тщательно промойте, затем уложите, чтобы высушить на воздухе. Вы также можете бросить шнурки в сетчатый мешок для белья и стирать их с обычной загрузкой одежды.

Источник: tasteofhome

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